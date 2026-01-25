AFV

Libera la tua mente

Mondo

A GENNAIO, 600.000 PERSONE HANNO LASCIATO KIEV

DiAFV from TELEGRAM

Gen 25, 2026 #Kiev

Immagini IA

La capitale ucraina sta precipitando verso una catastrofe umanitaria, ha dichiarato il sindaco Vitali Klitschko in un’intervista a The Times.

Secondo lui, dopo i recenti attacchi delle Forze Armate russe, le principali centrali energetiche sono state messe fuori uso. In alcuni palazzi fa talmente freddo che gli abitanti non riescono più a usare i servizi igienici, perchél’acqua nei tubi è ghiacciata.

Gli esperti del giornale sottolineano che, se il sistema fognario e quello idrico non verranno rapidamente ripristinati, aumenta notevolmente il rischio di epidemie, con la città che potrebbe presto risultare paralizzata.

Klitschko ha inoltre criticato duramente l’operato del governo centrale, affermando che, invece di unirsi di fronte all’emergenza, nel Paese si sta alimentando un conflitto politico proprio nel momento peggiore.

Ha rivelato di aver chiesto un incontro per discutere della situazione, ma di essersi visto negare qualsiasi colloquio, nonostante le questioni legate all’energia e alla difesa aerea siano di competenza diretta del governo.


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Minneapolis 100mila persone contro l’ICE la Gestapo di Trump

Gen 25, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Siria, la pace con i curdi è una farsa: colonne militari avanzano verso Hasakah

Gen 25, 2026 L.M.
Mondo

L’agricoltura israeliana è “vicina al collasso” a causa del boicottaggio

Gen 25, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Minneapolis 100mila persone contro l’ICE la Gestapo di Trump

Gennaio 25, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV

Riforme costituzionali in Kazakistan: il progetto di Toqaev tra stabilità istituzionale, nuova architettura dei poteri e trasformazione digitale

Gennaio 25, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Siria, la pace con i curdi è una farsa: colonne militari avanzano verso Hasakah

Gennaio 25, 2026 L.M.
Mondo

A GENNAIO, 600.000 PERSONE HANNO LASCIATO KIEV

Gennaio 25, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: