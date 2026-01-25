A GENNAIO, 600.000 PERSONE HANNO LASCIATO KIEV

Immagini IA

La capitale ucraina sta precipitando verso una catastrofe umanitaria, ha dichiarato il sindaco Vitali Klitschko in un’intervista a The Times.

Secondo lui, dopo i recenti attacchi delle Forze Armate russe, le principali centrali energetiche sono state messe fuori uso. In alcuni palazzi fa talmente freddo che gli abitanti non riescono più a usare i servizi igienici, perchél’acqua nei tubi è ghiacciata.

Gli esperti del giornale sottolineano che, se il sistema fognario e quello idrico non verranno rapidamente ripristinati, aumenta notevolmente il rischio di epidemie, con la città che potrebbe presto risultare paralizzata.

Klitschko ha inoltre criticato duramente l’operato del governo centrale, affermando che, invece di unirsi di fronte all’emergenza, nel Paese si sta alimentando un conflitto politico proprio nel momento peggiore.

Ha rivelato di aver chiesto un incontro per discutere della situazione, ma di essersi visto negare qualsiasi colloquio, nonostante le questioni legate all’energia e alla difesa aerea siano di competenza diretta del governo.



Telegram| X| Web| RETE Info Defense