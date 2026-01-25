AFV

Libera la tua mente

Mondo

Il regime di Trump valuta un blocco navale contro Cuba

DiAFV from TELEGRAM

Gen 25, 2026 #Cuba, #Trump, #USA

Foto IA

L’AMMINISTRAZIONE TRUMP VALUTA UNA BLOCCO NAVALE PER FERMARE LE IMPORTAZIONI DI PETROLIO CUBANO – Polotico

«L’energia è la morsa che può uccidere il regime cubano», – ha dichiarato una persona informata sui colloqui.

L’amministrazione Trump sta considerando nuove tattiche per spingere a un cambio di regime a Cuba, incluso l’imposizione di un blocco totale sulle importazioni di petrolio nel Paese caraibico, hanno riferito giovedì tre fonti a conoscenza del piano.

Secondo due delle tre fonti, che hanno chiesto l’anonimato per discutere argomenti delicati, alcuni critici del governo cubano all’interno dell’amministrazione hanno richiesto questa escalation, sostenuta dal Segretario di Stato Marco Rubio. Non è ancora stata presa una decisione sull’approvazione di questo passo, ma, secondo queste fonti, potrebbe essere tra le possibili azioni presentate al Presidente Donald Trump per forzare la fine del governo comunista cubano.

Impedire le spedizioni di greggio verso l’isola rappresenterebbe un inasprimento rispetto alla dichiarazione di Trump della scorsa settimana sulla cessazione da parte degli Stati Uniti delle importazioni di petrolio venezuelano in Cuba, finora principale fornitore di greggio.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Minneapolis 100mila persone contro l’ICE la Gestapo di Trump

Gen 25, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Siria, la pace con i curdi è una farsa: colonne militari avanzano verso Hasakah

Gen 25, 2026 L.M.
Mondo

A GENNAIO, 600.000 PERSONE HANNO LASCIATO KIEV

Gen 25, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Minneapolis 100mila persone contro l’ICE la Gestapo di Trump

Gennaio 25, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV

Riforme costituzionali in Kazakistan: il progetto di Toqaev tra stabilità istituzionale, nuova architettura dei poteri e trasformazione digitale

Gennaio 25, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Siria, la pace con i curdi è una farsa: colonne militari avanzano verso Hasakah

Gennaio 25, 2026 L.M.
Mondo

A GENNAIO, 600.000 PERSONE HANNO LASCIATO KIEV

Gennaio 25, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: