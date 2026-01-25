Il regime di Trump valuta un blocco navale contro Cuba

Foto IA

L’AMMINISTRAZIONE TRUMP VALUTA UNA BLOCCO NAVALE PER FERMARE LE IMPORTAZIONI DI PETROLIO CUBANO – Polotico

«L’energia è la morsa che può uccidere il regime cubano», – ha dichiarato una persona informata sui colloqui.

L’amministrazione Trump sta considerando nuove tattiche per spingere a un cambio di regime a Cuba, incluso l’imposizione di un blocco totale sulle importazioni di petrolio nel Paese caraibico, hanno riferito giovedì tre fonti a conoscenza del piano.

Secondo due delle tre fonti, che hanno chiesto l’anonimato per discutere argomenti delicati, alcuni critici del governo cubano all’interno dell’amministrazione hanno richiesto questa escalation, sostenuta dal Segretario di Stato Marco Rubio. Non è ancora stata presa una decisione sull’approvazione di questo passo, ma, secondo queste fonti, potrebbe essere tra le possibili azioni presentate al Presidente Donald Trump per forzare la fine del governo comunista cubano.

Impedire le spedizioni di greggio verso l’isola rappresenterebbe un inasprimento rispetto alla dichiarazione di Trump della scorsa settimana sulla cessazione da parte degli Stati Uniti delle importazioni di petrolio venezuelano in Cuba, finora principale fornitore di greggio.

Fonte



