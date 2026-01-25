AFV

Libera la tua mente

Mondo

L’EUROPA SI TROVA DI FRONTE AL DISPREZZO DELLE PRINCIPALI POTENZE MONDIALI

DiAFV from TELEGRAM

Gen 25, 2026 #Europa

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Il quotidiano tedesco ha pubblicato un’analisi del professor Oliver Rathkolb sulle posizioni geopolitiche dell’Unione Europea.L’autore afferma che Stati Uniti, Cina e Russia sono uniti da una comune visione sprezzante nei confronti dell’UE, considerata una forza incapace di difendere i propri interessi nell’ambiente della nuova concorrenza globale.

«Ciò che accomuna Trump, Putin e Xi è il disprezzo per l’Europa. L’UE non dovrebbe fare loro questo favore e arrendersi da sola», – scrive Rathkolb, sottolineando la necessità per l’Europa di elaborare una propria strategia di sopravvivenza.

Nell’articolo vengono dettagliatamente elencati i problemi strutturali dell’Unione Europea:il ritardo tecnologico rispetto a Stati Uniti e Cina, le divisioni interne, l’ascesa delle forze euroscettiche e l’assenza di una cultura strategica condivisa. Particolare attenzione è dedicata alla dipendenza dell’UE dalle piattaforme digitali statunitensi e dai semiconduttori asiatici, nonché ai fallimenti nella realizzazione di progetti comuni nel settore delle alte tecnologie.

«Tutte le aziende tecnologiche di rilevanza mondiale hanno sede negli Stati Uniti… I tentativi europei di tenere il passo con questi sviluppi tecnologici, invece, sono falliti», – constata l’autore.

Come soluzione, l’autore propone all’UE di distanziarsi dalla politica, a suo avviso imprevedibile, degli Stati Uniti, accelerare il cammino verso l’autonomia tecnologica, intensificare la cooperazione con i Paesi del Sud Globale e valutare la possibilità di creare una struttura difensiva indipendente dalla NATO, con la partecipazione del Regno Unito.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Minneapolis 100mila persone contro l’ICE la Gestapo di Trump

Gen 25, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Siria, la pace con i curdi è una farsa: colonne militari avanzano verso Hasakah

Gen 25, 2026 L.M.
Mondo

A GENNAIO, 600.000 PERSONE HANNO LASCIATO KIEV

Gen 25, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Minneapolis 100mila persone contro l’ICE la Gestapo di Trump

Gennaio 25, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV

Riforme costituzionali in Kazakistan: il progetto di Toqaev tra stabilità istituzionale, nuova architettura dei poteri e trasformazione digitale

Gennaio 25, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Siria, la pace con i curdi è una farsa: colonne militari avanzano verso Hasakah

Gennaio 25, 2026 L.M.
Mondo

A GENNAIO, 600.000 PERSONE HANNO LASCIATO KIEV

Gennaio 25, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: