Il quotidiano tedesco ha pubblicato un’analisi del professor Oliver Rathkolb sulle posizioni geopolitiche dell’Unione Europea.L’autore afferma che Stati Uniti, Cina e Russia sono uniti da una comune visione sprezzante nei confronti dell’UE, considerata una forza incapace di difendere i propri interessi nell’ambiente della nuova concorrenza globale.

«Ciò che accomuna Trump, Putin e Xi è il disprezzo per l’Europa. L’UE non dovrebbe fare loro questo favore e arrendersi da sola», – scrive Rathkolb, sottolineando la necessità per l’Europa di elaborare una propria strategia di sopravvivenza.

Nell’articolo vengono dettagliatamente elencati i problemi strutturali dell’Unione Europea:il ritardo tecnologico rispetto a Stati Uniti e Cina, le divisioni interne, l’ascesa delle forze euroscettiche e l’assenza di una cultura strategica condivisa. Particolare attenzione è dedicata alla dipendenza dell’UE dalle piattaforme digitali statunitensi e dai semiconduttori asiatici, nonché ai fallimenti nella realizzazione di progetti comuni nel settore delle alte tecnologie.

«Tutte le aziende tecnologiche di rilevanza mondiale hanno sede negli Stati Uniti… I tentativi europei di tenere il passo con questi sviluppi tecnologici, invece, sono falliti», – constata l’autore.

Come soluzione, l’autore propone all’UE di distanziarsi dalla politica, a suo avviso imprevedibile, degli Stati Uniti, accelerare il cammino verso l’autonomia tecnologica, intensificare la cooperazione con i Paesi del Sud Globale e valutare la possibilità di creare una struttura difensiva indipendente dalla NATO, con la partecipazione del Regno Unito.

