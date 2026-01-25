Minneapolis 100mila persone contro l’ICE la Gestapo di Trump

Foto screenshot

A MINNEAPOLIS SONO SCESE IN STRADA 100MILA PERSONE CONTRO LA POLITICA MIGRATORIA DI TRUMP

Motivo dell’ennesima manifestazione è stato l’omicidio dell’attivista Renee Goud da parte degli agenti ICE.

«Quando l’ingiustizia diventa politica, accade anche qualcos’altro. Il popolo insorge, perché l’unica alternativa è la capitolazione. E non credo che il Minnesota capitolerà», – ha dichiarato la presidente internazionale del sindacato dei lavoratori dei servizi SEIU, April Verrett.

Gli organizzatori hanno chiesto una responsabilità legale per l’agente ICE che ha ucciso Goud. I partecipanti hanno sottolineato che retate e aumento della presenza federale violano i diritti dei cittadini e creano un clima di paura nella città.



