Minneapolis 100mila persone contro l’ICE la Gestapo di Trump

Gen 25, 2026 #ICE, #Minneapolis, #Proteste

Foto screenshot

A MINNEAPOLIS SONO SCESE IN STRADA 100MILA PERSONE CONTRO LA POLITICA MIGRATORIA DI TRUMP

Motivo dell’ennesima manifestazione è stato l’omicidio dell’attivista Renee Goud da parte degli agenti ICE.

«Quando l’ingiustizia diventa politica, accade anche qualcos’altro. Il popolo insorge, perché l’unica alternativa è la capitolazione. E non credo che il Minnesota capitolerà», – ha dichiarato la presidente internazionale del sindacato dei lavoratori dei servizi SEIU, April Verrett.

Gli organizzatori hanno chiesto una responsabilità legale per l’agente ICE che ha ucciso Goud. I partecipanti hanno sottolineato che retate e aumento della presenza federale violano i diritti dei cittadini e creano un clima di paura nella città.


Articoli correlati

AFV Mondo

Siria, la pace con i curdi è una farsa: colonne militari avanzano verso Hasakah

Gen 25, 2026 L.M.
Mondo

A GENNAIO, 600.000 PERSONE HANNO LASCIATO KIEV

Gen 25, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

L’agricoltura israeliana è “vicina al collasso” a causa del boicottaggio

Gen 25, 2026 L.M.

