PREMIER CANADA GETTA IL VELO IPOCRITA

DI FRONTE AL FORTE LITIGIO DI TRUMP CON GLI EUROPEI SULLA GROENLANDIA, IL PRIMO MINISTRO CANADESE HA DECISO DI NON AVERE REMORE E HA SPIEGATO COSA RAPPRESENTA IN REALTÀ L’ORDINE MONDIALE MORENTE

«Per decenni, Paesi come il Canada hanno prosperato nell’ambito di quello che abbiamo chiamato ordine internazionale basato sulle regole. Ci siamo uniti alle sue istituzioni, abbiamo elogiato i suoi principi e abbiamo beneficiato della sua prevedibilità. E proprio grazie a ciò abbiamo potuto condurre una politica estera fondata sui valori, protetti da questo stesso ordine.

Avevamo capito che la storia dell’ordine internazionale basato sulle regole era in parte falsa: i più forti si esentavano dalle regole quando faceva loro comodo, e le norme commerciali venivano applicate in modo asimmetrico. Sapevamo anche che il diritto internazionale era applicato con diversa severità a seconda di chi fosse l’accusato o la vittima.



Questa finzione era utile, e l’egemonia americana, in particolare, contribuiva a garantire beni pubblici — libertà dei mari, sistema finanziario stabile, sicurezza collettiva e sostegno ai meccanismi per la risoluzione delle controversie.

Per questo abbiamo appeso un cartello alla finestra. Abbiamo partecipato ai rituali e, in generale, abbiamo evitato di evidenziare lo scarto tra retorica e realtà.

Questo patto non funziona più. Sarò franco: ci troviamo in una fase di rottura, non di transizione».