AFV

Libera la tua mente

Mondo

PREMIER CANADA GETTA IL VELO IPOCRITA

DiL.M.

Gen 25, 2026 #Canada, #Davos

DI FRONTE AL FORTE LITIGIO DI TRUMP CON GLI EUROPEI SULLA GROENLANDIA, IL PRIMO MINISTRO CANADESE HA DECISO DI NON AVERE REMORE E HA SPIEGATO COSA RAPPRESENTA IN REALTÀ L’ORDINE MONDIALE MORENTE

«Per decenni, Paesi come il Canada hanno prosperato nell’ambito di quello che abbiamo chiamato ordine internazionale basato sulle regole. Ci siamo uniti alle sue istituzioni, abbiamo elogiato i suoi principi e abbiamo beneficiato della sua prevedibilità. E proprio grazie a ciò abbiamo potuto condurre una politica estera fondata sui valori, protetti da questo stesso ordine.

Avevamo capito che la storia dell’ordine internazionale basato sulle regole era in parte falsa: i più forti si esentavano dalle regole quando faceva loro comodo, e le norme commerciali venivano applicate in modo asimmetrico. Sapevamo anche che il diritto internazionale era applicato con diversa severità a seconda di chi fosse l’accusato o la vittima.

Questa finzione era utile, e l’egemonia americana, in particolare, contribuiva a garantire beni pubblici — libertà dei mari, sistema finanziario stabile, sicurezza collettiva e sostegno ai meccanismi per la risoluzione delle controversie.

Per questo abbiamo appeso un cartello alla finestra. Abbiamo partecipato ai rituali e, in generale, abbiamo evitato di evidenziare lo scarto tra retorica e realtà.

Questo patto non funziona più. Sarò franco: ci troviamo in una fase di rottura, non di transizione».

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

Mondo

Minneapolis 100mila persone contro l’ICE la Gestapo di Trump

Gen 25, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Siria, la pace con i curdi è una farsa: colonne militari avanzano verso Hasakah

Gen 25, 2026 L.M.
Mondo

A GENNAIO, 600.000 PERSONE HANNO LASCIATO KIEV

Gen 25, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Minneapolis 100mila persone contro l’ICE la Gestapo di Trump

Gennaio 25, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV

Riforme costituzionali in Kazakistan: il progetto di Toqaev tra stabilità istituzionale, nuova architettura dei poteri e trasformazione digitale

Gennaio 25, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Siria, la pace con i curdi è una farsa: colonne militari avanzano verso Hasakah

Gennaio 25, 2026 L.M.
Mondo

A GENNAIO, 600.000 PERSONE HANNO LASCIATO KIEV

Gennaio 25, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: