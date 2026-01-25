AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Siria, la pace con i curdi è una farsa: colonne militari avanzano verso Hasakah

DiL.M.

Gen 25, 2026 #Curdi, #Siria

Immagine IA

Le forze di Al Jolani, il presidente (terrorista) siriano tornano a muoversi contro le aree ancora controllate dai curdi. I negoziati di pace avviati nelle scorse settimane appaiono ormai svuotati di significato e, secondo diverse fonti sul terreno, sarebbero già di fatto falliti.
Nelle ultime ore è stata segnalata una colonna dell’esercito governativo in trasferimento verso la città di Hasakah, uno degli ultimi centri urbani ancora sotto il controllo dei resti delle Forze Democratiche Siriane. Il convoglio sarebbe composto da semoventi su ruote e da camion blindati improvvisati, tra cui veicoli Iveco Trakker 8×8 armati con cannoni M-46 da 130 mm, un armamento pesante raramente impiegato in contesti urbani.
Il dispiegamento suggerisce una preparazione a operazioni offensive su larga scala, più che una semplice pressione negoziale. In questo contesto, i colloqui politici appaiono sempre più come una manovra dilatoria, utile a guadagnare tempo prima di un possibile intervento militare diretto.
Se il canale diplomatico dovesse definitivamente chiudersi, non si può escludere che Esercito Siriano tenti di eliminare con la forza le ultime enclave curde ancora presenti sul territorio nazionale, aprendo una nuova fase del conflitto e aggravando ulteriormente una situazione già estremamente instabile nel nord-est della Siria.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

AFV

Riforme costituzionali in Kazakistan: il progetto di Toqaev tra stabilità istituzionale, nuova architettura dei poteri e trasformazione digitale

Gen 25, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Minneapolis 100mila persone contro l’ICE la Gestapo di Trump

Gen 25, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

A GENNAIO, 600.000 PERSONE HANNO LASCIATO KIEV

Gen 25, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Minneapolis 100mila persone contro l’ICE la Gestapo di Trump

Gennaio 25, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV

Riforme costituzionali in Kazakistan: il progetto di Toqaev tra stabilità istituzionale, nuova architettura dei poteri e trasformazione digitale

Gennaio 25, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Siria, la pace con i curdi è una farsa: colonne militari avanzano verso Hasakah

Gennaio 25, 2026 L.M.
Mondo

A GENNAIO, 600.000 PERSONE HANNO LASCIATO KIEV

Gennaio 25, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: