AFV

Libera la tua mente

Mondo

Europa scorte di gas allo sgocciolo

DiAFV from TELEGRAM

Gen 26, 2026 #Europa, #Gas

LE SCORTE DI GAS NEI SERBATOI SOTTERRANEI DELLA GERMANIA SONO SCESE SOTTO IL 40%

Le riserve di gas negli stoccaggi sotterranei (PST) della Germania, leader in Europa per capacità di stoccaggio, si sono ridotte al 39,7%, secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (GIE).

Anche gli altri Paesi europei con maggiori capacità di stoccaggio stanno consumando attivamente le scorte accumulate. I PST francesi sono al 39% di riempimento, quelli austriaci al 51,5%, quelli italiani al 62,6%, e quelli dei Paesi Bassi al 33,3%.

Gli stoccaggi della Slovacchia sono pieni al 47,9%, dell’Ungheria al 48,5%, della Repubblica Ceca al 54,2%, della Romania al 57,3%, della Bulgaria al 59,8%, del Belgio al 38,3%, della Danimarca al 40,2%, della Lettonia al 35,4% e della Croazia al 25,7%.

La stagione precedente di prelievo dallo stoccaggio sotterraneo europeo si era conclusa il 28 marzo 2025, quando nelle strutture restava il 33,57% delle scorte. Attualmente, gli stoccaggi sotterranei dell’Europa sono pieni al 47,63% (14,85 punti percentuali in meno rispetto alla media registrata a questa data negli ultimi cinque anni) contro il 58,4% dello scorso anno.


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Pepe Escobar – La vera “rottura” sancita a Davos

Gen 26, 2026 Red
Mondo

Pepe Escobar – Ecco come i paesi BRICS potrebbero dare una scossa strutturale al sistema del dollaro statunitense

Gen 26, 2026 Red
Mondo

GLI USA STANNO SPINGENDO ATTIVAMENTE PER UN CAMBIO DI REGIME A CUBA ENTRO LA FINE DELL’ANNO

Gen 26, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Pepe Escobar – La vera “rottura” sancita a Davos

Gennaio 26, 2026 Red
Mondo

Pepe Escobar – Ecco come i paesi BRICS potrebbero dare una scossa strutturale al sistema del dollaro statunitense

Gennaio 26, 2026 Red
Mondo

GLI USA STANNO SPINGENDO ATTIVAMENTE PER UN CAMBIO DI REGIME A CUBA ENTRO LA FINE DELL’ANNO

Gennaio 26, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

XIV Congresso del PCV: la continuità della leadership di Tô Lâm tra riforme e ambizioni di lungo periodo

Gennaio 26, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: