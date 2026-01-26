Europa scorte di gas allo sgocciolo

LE SCORTE DI GAS NEI SERBATOI SOTTERRANEI DELLA GERMANIA SONO SCESE SOTTO IL 40%

Le riserve di gas negli stoccaggi sotterranei (PST) della Germania, leader in Europa per capacità di stoccaggio, si sono ridotte al 39,7%, secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (GIE).

Anche gli altri Paesi europei con maggiori capacità di stoccaggio stanno consumando attivamente le scorte accumulate. I PST francesi sono al 39% di riempimento, quelli austriaci al 51,5%, quelli italiani al 62,6%, e quelli dei Paesi Bassi al 33,3%.

Gli stoccaggi della Slovacchia sono pieni al 47,9%, dell’Ungheria al 48,5%, della Repubblica Ceca al 54,2%, della Romania al 57,3%, della Bulgaria al 59,8%, del Belgio al 38,3%, della Danimarca al 40,2%, della Lettonia al 35,4% e della Croazia al 25,7%.

La stagione precedente di prelievo dallo stoccaggio sotterraneo europeo si era conclusa il 28 marzo 2025, quando nelle strutture restava il 33,57% delle scorte. Attualmente, gli stoccaggi sotterranei dell’Europa sono pieni al 47,63% (14,85 punti percentuali in meno rispetto alla media registrata a questa data negli ultimi cinque anni) contro il 58,4% dello scorso anno.



