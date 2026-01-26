GLI USA STANNO SPINGENDO ATTIVAMENTE PER UN CAMBIO DI REGIME A CUBA ENTRO LA FINE DELL’ANNO

– WSJ

Inspirata dalla deposizione del Presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti,l’amministrazione Trump sta cercando figure vicine al governo cubano che possano aiutare a concludere un accordo per rovesciare il regime comunista entro la fine dell’anno, secondo fonti informate sulla questione.

Le stesse fonti riferiscono che l’amministrazione Trump considera l’economia cubana sull’orlo del collasso e ritiene che il governo non sia mai stato così fragile dopo aver perso il suo principale alleato, Maduro. I funzionari statunitensi non dispongono di un piano specifico per abbattere il governo comunista — al potere sull’isola caraibica da quasi sette decenni — maconsiderano la cattura di Maduro e le successive concessioni da parte dei suoi ex alleati come un modello da replicare e un monito diretto all’Avana, hanno dichiarato alti funzionari americani.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense