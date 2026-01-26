AFV

Libera la tua mente

Mondo

GLI USA STANNO SPINGENDO ATTIVAMENTE PER UN CAMBIO DI REGIME A CUBA ENTRO LA FINE DELL’ANNO

DiAFV from TELEGRAM

Gen 26, 2026 #Cuba, #USA

WSJ

Inspirata dalla deposizione del Presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti,l’amministrazione Trump sta cercando figure vicine al governo cubano che possano aiutare a concludere un accordo per rovesciare il regime comunista entro la fine dell’anno, secondo fonti informate sulla questione.

Le stesse fonti riferiscono che l’amministrazione Trump considera l’economia cubana sull’orlo del collasso e ritiene che il governo non sia mai stato così fragile dopo aver perso il suo principale alleato, Maduro. I funzionari statunitensi non dispongono di un piano specifico per abbattere il governo comunista — al potere sull’isola caraibica da quasi sette decenni — maconsiderano la cattura di Maduro e le successive concessioni da parte dei suoi ex alleati come un modello da replicare e un monito diretto all’Avana, hanno dichiarato alti funzionari americani.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Pepe Escobar – La vera “rottura” sancita a Davos

Gen 26, 2026 Red
Mondo

Pepe Escobar – Ecco come i paesi BRICS potrebbero dare una scossa strutturale al sistema del dollaro statunitense

Gen 26, 2026 Red
AFV Mondo

XIV Congresso del PCV: la continuità della leadership di Tô Lâm tra riforme e ambizioni di lungo periodo

Gen 26, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Pepe Escobar – La vera “rottura” sancita a Davos

Gennaio 26, 2026 Red
Mondo

Pepe Escobar – Ecco come i paesi BRICS potrebbero dare una scossa strutturale al sistema del dollaro statunitense

Gennaio 26, 2026 Red
Mondo

GLI USA STANNO SPINGENDO ATTIVAMENTE PER UN CAMBIO DI REGIME A CUBA ENTRO LA FINE DELL’ANNO

Gennaio 26, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

XIV Congresso del PCV: la continuità della leadership di Tô Lâm tra riforme e ambizioni di lungo periodo

Gennaio 26, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: