IL GOVERNATORE DEL MINNESOTA, TIM WALZ, HA DEFINITO LE ATTIVITÀ DELL’ICE UNA «OCCUPAZIONE FEDERALE DEL MINNESOTA»

Gen 26, 2026 #ICE, #Minnesota

«Ascoltate bene quello che dico. Questa occupazione federale del Minnesota da tempo non è più una questione di controllo dell’immigrazione. È una campagna di crudeltà organizzata contro la popolazione del nostro Stato. E oggi questa campagna si è portata via un’altra vita. Ho visto i video da diverse angolazioni ed è disgustoso. Ma ho un messaggio chiaro e deciso per il nostro governo federale. Solo lo Stato avrà l’ultima parola su questo caso. Deve averla. Come ho dichiarato inequivocabilmente stamattina alla Casa Bianca, al governo federale non si può affidare lo svolgimento di quest’indagine. Ce ne occuperemo noi dello Stato. Punto».


