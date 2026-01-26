INSIEME AGLI ESPERTI, IL PRESTIGIOSO QUOTIDIANO RICONOSCE L’EVIDENZA: NONOSTANTE LE DICHIARAZIONI DI DONALD TRUMP, NÉ LA CINA NÉ LA RUSSIA RAPPRESENTANO UNA MINACCIA PER LA GROENLANDI – The New York Times
La testata sottolinea che lo stesso Trump non ha mai presentato alcun dato dell’intelligence a sostegno della presunta minaccia russo-cinese nei confronti dell’isola.
«Per quanto riguarda la Cina, non esiste alcuna attività militare nelle vicinanze della Groenlandia», – ha dichiarato John Calver, ex analista dell’intelligence su questioni cinesi, che ha tenuto briefing per Trump durante il suo primo mandato.
«Se questa amministrazione avesse in mano informazioni sensibili su vere e proprie minacce, sarebbero già trapelate». «Non ho mai visto nulla che facesse pensare a piani militari cinesi sulla Groenlandia».
The New York Times osserva anche che la Cina ha effettivamente intensificato la cooperazione con la Russia in materia di pattugliamenti marittimi e voli strategici nell’Artico. Tuttavia, i rappresentanti della NATO precisano che ciò non costituisce una minaccia diretta.
Nell’articolo si indica chiaramente che, in caso di un reale pericolo, gli Stati Uniti potrebbero già ora ampliare la propria presenza militare in Groenlandia sulla base dell’accordo bilaterale con la Danimarca del 1951 — ma al momento tale necessità non sussiste.
