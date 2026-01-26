NYT. Non c’è nessuna minaccia cinese o russa alla Groenlandia

INSIEME AGLI ESPERTI, IL PRESTIGIOSO QUOTIDIANO RICONOSCE L’EVIDENZA: NONOSTANTE LE DICHIARAZIONI DI DONALD TRUMP, NÉ LA CINA NÉ LA RUSSIA RAPPRESENTANO UNA MINACCIA PER LA GROENLANDI – The New York Times

La testata sottolinea che lo stesso Trump non ha mai presentato alcun dato dell’intelligence a sostegno della presunta minaccia russo-cinese nei confronti dell’isola.

«Per quanto riguarda la Cina, non esiste alcuna attività militare nelle vicinanze della Groenlandia», – ha dichiarato John Calver, ex analista dell’intelligence su questioni cinesi, che ha tenuto briefing per Trump durante il suo primo mandato.

«Se questa amministrazione avesse in mano informazioni sensibili su vere e proprie minacce, sarebbero già trapelate». «Non ho mai visto nulla che facesse pensare a piani militari cinesi sulla Groenlandia».