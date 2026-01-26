Pepe Escobar – Ecco come i paesi BRICS potrebbero dare una scossa strutturale al sistema del dollaro statunitense

di Pepe Escobar – Sputnik

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

L’oligarchia che effettivamente gestisce l’Impero del Caos ha premuto il pulsante di emergenza, poiché i contorni strutturali dell’Egemonia vacillano vistosamente.

Il petrodollaro è una delle caratteristiche chiave di questa Egemonia: una macchina di riciclaggio che canalizza l’acquisto incessante di titoli del Tesoro statunitensi, poi spesi per le Guerre Eterne. Qualsiasi giocatore che pensi anche solo di diversificare da questa macchina infernale si scontra con il congelamento dei beni, sanzioni – o peggio.

Allo stesso tempo, l’Impero del Caos non può dimostrare la sua potenza pura e bruta, dissanguandosi sul suolo nero della Novorossiya. Il dominio richiede risorse in continua espansione – risorse saccheggiate – fianco a fianco con quella stampa ininterrotta di dollari USA come valuta di riserva per pagare le bollette astronomiche. Inoltre, i prestiti dal mondo funzionano come contenimento finanziario imperiale dei rivali.

Ma ora una scelta diventa imperativa – un vincolo strutturale inevitabile. O mantenere una spesa astronomica per il predominio militare (entra in gioco il bilancio da 1,5 trilioni di dollari proposto da Trump per il Dipartimento della Guerra) Oppure continuare a governare il sistema finanziario internazionale.

L’Impero del Caos non può fare entrambe le cose.

Ed è per questo che, una volta fatti i calcoli, l’Ucraina è diventata sacrificabile. Almeno in teoria.

Contro la militarizzazione del sistema dei titoli del Tesoro statunitense – de facto un imperialismo monetario – i BRICS incarnano la scelta strategica del Sud Globale, coordinando una spinta verso sistemi di pagamento alternativi.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso eurasiatico è stato il congelamento – anzi il furto– dei beni russi dopo l’espulsione di una potenza nucleare/ipersonica, la Russia, da SWIFT. Ora è chiaro che le banche centrali di tutto il mondo stanno puntando sull’oro, sugli accordi bilaterali e sulla valutazione di sistemi di pagamento alternativi.

Essendo il primo grave shock strutturale al sistema dalla fine della seconda guerra mondiale, i BRICS non stanno apertamente cercando di ribaltare il sistema – ma di costruire un’alternativa praticabile, completa di finanziamenti infrastrutturali su larga scala che aggirino il dollaro statunitense.

Il Venezuela illustra ora un caso critico: può un importante produttore di petrolio sopravvivere al di fuori del sistema del dollaro statunitense – senza essere distrutto?

L’Impero del Caos ha decretato, “No”. Il Sud Globale deve dimostrare che si sbaglia. Il Venezuela non era così critico sulla scacchiera geopolitica poiché rappresentava solo il 4% delle importazioni di petrolio della Cina. L’Iran infatti è il caso cruciale, poiché il 95% del suo petrolio viene venduto alla Cina e regolato in yuan, non in dollari statunitensi.

L’Iran però non è il Venezuela. L’ultimo tentativo coordinato di operazioni di intelligence/attacchi terroristici/cambio di regime contro l’Iran – con tanto di patetico rifugiato mini-Shah nel Maryland – è miseramente fallito. La minaccia di guerra, però, rimane.

BRICS Pay, The Unit o CIPS?

Il dollaro statunitense rappresenta oggi meno del 40% delle riserve valutarie globali, la percentuale più bassa degli ultimi 20 anni. L’oro rappresenta ora più riserve valutarie globali rispetto all’euro, allo yen e alla sterlina messi insieme. Le banche centrali stanno accumulando oro in modo esponenziale, mentre i BRICS accelerano la sperimentazione di sistemi di pagamento alternativi in quello che in precedenza ho definito ” il laboratorio BRICS”.

Uno degli scenari proposti direttamente ai BRICS e concepito come alternativa all’ingombrante SWIFT, che effettua transazioni per almeno 1 trilione di dollari al giorno, prevede l’introduzione di un token commerciale non sovrano basato su blockchain.

Questa è The Unit.

The Unit, correttamente descritta come “moneta apolitica”, non è una valuta, bensì un’unità di conto utilizzata per il regolamento di scambi commerciali e finanziari tra i paesi partecipanti. Il token potrebbe essere ancorato a un paniere di materie prime o a un indice neutrale per impedire il dominio di un singolo paese. In questo caso funzionerebbe come i diritti speciali di prelievo (DSP) del FMI, ma nel quadro dei BRICS.

Poi c’è mBridge – che non fa parte del laboratorio “BRICS” – che presenta una valuta digitale multi-banca centrale (CBDC) condivisa tra le banche centrali e le banche commerciali partecipanti. mBridge comprende solo cinque membri, ma tra questi figurano attori potenti come il Digital Currency Institute della Banca Popolare Cinese e l’Autorità Monetaria di Hong Kong. Altri 30 paesi sono interessati ad aderire.

mBridge è stata però l’ispirazione alla base di BRICS Bridge, ancora in fase di sperimentazione, che mira ad accelerare una serie di meccanismi di pagamento internazionali: trasferimenti di denaro, elaborazione dei pagamenti, gestione dei conti.

Si tratta di un meccanismo molto semplice: invece di convertire le valute in dollari statunitensi per il commercio internazionale, i Paesi BRICS cambiano direttamente le loro valute.

La Nuova Banca di Sviluppo (NDB), o la banca BRICS, fondata a Shanghai nel 2015, dovrebbe essere il nodo di connettività chiave di BRICS Bridge.

Ma per il momento la cosa è sospesa – perché tutti gli statuti della NDB sono legati al dollaro statunitense, e questo deve essere rivalutato. Con la NDB integrata nella più ampia infrastruttura finanziaria delle nazioni membri dei BRICS, la banca dovrebbe essere in grado di gestire la conversione, la compensazione e il regolamento della valuta nell’ambito del BRICS Bridge. Ma siamo ancora molto lontani da questo.

BRICS Pay è un animale diverso: un’infrastruttura strategica per costruire un sistema finanziario autodefinito “decentralizzato, sostenibile e inclusivo” tra le nazioni e i partner BRICS+.

BRICS Pay è in modalità pilota fino al 2027. Entro quella data le nazioni membri dovrebbero iniziare a discutere un accordo per istituire un’unità di regolamento per il commercio intra-BRICS entro e non oltre il 2030.

Ancora una volta, non si tratterà di una valuta di riserva globale, bensì di un meccanismo che offrirà un’opzione “parallela e compatibile” a SWIFT all’interno dell’ecosistema BRICS.

Anche BRICS Pay, per il momento, è un sistema molto semplice: ad esempio, turisti e viaggiatori d’affari possono utilizzarlo senza aprire un conto bancario locale o cambiare valuta. Collegano semplicemente la loro Visa o Mastercard all’app BRICS Pay e la utilizzano per pagare tramite codice QR.

Ed è proprio questo il problema cruciale: come aggirare Visa e Mastercard, sotto la vigilanza del sistema finanziario statunitense, e incorporare carte dei membri BRICS come Union Pay (Cina) e Mir (Russia).

Nel complesso, per transazioni più grandi e complesse, persiste il problema di bypassare SWIFT. Tutti questi test “laboratorio BRICS” devono risolvere due problemi chiave: l’interoperabilità della messaggistica – tramite formati di dati sicuri e standardizzati; e l’elaborazione del regolamento effettivo, come nel modo in cui i fondi si muovono tramite i conti della Banca Centrale aggirando l’inevitabile minaccia di sanzioni.

Interiorizzazione dello yuan o nuova valuta di riserva?

L’inestimabile Prof. Michael Hudson è in prima linea a livello mondiale nello studio di soluzioni per ridurre al minimo l’egemonia del dollaro statunitense. È fermamente convinto che “la linea di minor resistenza sia seguire il sistema cinese già in vigore.” Ciò significa CIPS, il sistema di pagamento internazionale cinese, o sistema di pagamento interbancario transfrontaliero, basato sullo yuan e già estremamente popolare, utilizzato dai partecipanti in 124 nazioni della Maggioranza Globale.

Il Prof. Hudson insiste “è molto difficile creare un’alternativa. Il principio dell’Unità (enfasi sua), che si dice sia il 40% in oro e il resto nelle valute dei membri, va bene. Ma il modo migliore per farlo è attraverso una nuova banca centrale in stile Keynes, che definisca i debiti e le richieste di pagamento per risolvere gli squilibri tra i paesi membri, sulla falsariga del Bancor”.

Il Bancor fu proposto da Keynes a Bretton Woods nel 1944 – per prevenire gravi discrepanze nei saldi esteri, protezionismo, tariffe e la truffa delle nazioni costruite come paradisi fiscali. Non c’è da stupirsi che gli iper-egemonici Stati Uniti alla fine della seconda guerra mondiale abbiano posto il veto.

In un nuovo articolo sulla Militarizzazione del commercio del petrolio come fondamento dell’ordine mondiale degli Stati Uniti, pubblicato per la prima volta su democracycollaborative.org, il Prof. Hudson chiarisce come “la libertà russa e venezuelana di esportare petrolio abbia indebolito la capacità dei funzionari statunitensi di usare il petrolio come arma per mettere sotto pressione altre economie, minacciandole con lo stesso prelievo di energia che ha distrutto l’industria e i livelli dei prezzi tedeschi. Questa fornitura di petrolio non sotto il controllo degli Stati Uniti è stata quindi ritenuta una violazione dell’ordine basato sulle regole statunitensi.”

E questo ci porta a uno dei motivi principali della spinta dei BRICS verso sistemi di pagamento alternativi: “La politica estera degli Stati Uniti di creare punti di strozzatura per mantenere altri paesi dipendenti dal petrolio sotto il controllo degli Stati Uniti, non dal petrolio fornito da Russia, Iran o Venezuela, è uno dei mezzi chiave dell’America per rendere insicuri altri paesi.”

Il Prof. Hudson delinea sinteticamente i cinque imperativi dell’Impero del Caos: “il controllo del commercio mondiale di petrolio deve rimanere un privilegio degli Stati Uniti”; “il commercio di petrolio deve essere valutato e pagato in dollari statunitensi”; il petrodollaro deve governare, poiché “i guadagni delle esportazioni internazionali di petrolio devono essere prestati o investiti negli Stati Uniti, preferibilmente sotto forma di titoli del Tesoro USA, obbligazioni societarie e depositi bancari”; “le alternative energetiche verdi al petrolio devono essere scoraggiate”; e “nessuna legge si applica o limita le norme o le politiche statunitensi”.

Paulo Nogueira Batista Jr, uno dei cofondatori della NDB e suo vicepresidente nel periodo 2015-2017, avanza parallelamente al Prof. Hudson, progettando un percorso praticabile verso una nuova valuta internazionale in un documento che sta attualmente finalizzando.

Considerando che il sistema del dollaro statunitense è “inefficiente, inaffidabile e persino pericoloso”, ed è diventato “uno strumento di ricatto e sanzioni”, Batista Jr. va dritto al punto seguendo le stesse linee del Prof. Hudson, sostenendo che “l’unico scenario che potrebbe presentare una certa fattibilità sarebbe l’internazionalizzazione su larga scala della valuta cinese (…) Ma c’è ancora molta strada da fare prima che possa sostituire il dollaro in modo significativo. E i cinesi sono riluttanti a provarci.”

Batista Jr propone quindi una soluzione simile a quella del Prof. Hudson: “Un gruppo di Paesi del Sud Globale, circa 15-20 Paesi, che includerebbero la maggior parte dei BRICS e di altre nazioni emergenti a medio reddito”, potrebbe essere in prima linea nella creazione di una nuova valuta.

Tuttavia “bisognerebbe quindi creare una nuova istituzione finanziaria internazionale – una banca emittente, la cui unica ed esclusiva funzione sarebbe quella di emettere e mettere in circolazione la nuova moneta”.

Sembra molto simile a Bancor: “Questa banca emittente non sostituirebbe le banche centrali nazionali e la sua valuta circolerebbe parallelamente alle altre valute nazionali e regionali esistenti nel mondo. Sarebbe limitato alle transazioni internazionali, senza alcun ruolo nazionale.”

Batista Jr chiarisce che “la valuta si baserebbe su un paniere ponderato delle valute dei paesi partecipanti e quindi fluttuerebbe sulla base delle variazioni di queste valute. Poiché tutte le valute del paniere sarebbero fluttuanti o flessibili, anche la nuova valuta sarebbe una valuta fluttuante. I pesi nel paniere sarebbero dati dalla quota del PIL PPP di ciascun paese sul PIL totale.”

Inevitabilmente, “l’elevato peso della valuta cinese, emessa da un paese con un’economia solida, favorirebbe la fiducia nel sostegno e nella nuova valuta di riserva.”

Batista Jr è pienamente consapevole “del rischio che l’iniziativa provochi reazioni negative da parte dell’Occidente, che ricorrerebbe a minacce e sanzioni contro i Paesi coinvolti”.

Eppure il momento di agire è urgente: “Raccoglieremo sforzi economici, politici e intellettuali per uscire da questa trappola?”

I costi per mantenere l’Egemonia stanno diventando proibitivi. I BRICS, che raduneranno le forze per il vertice annuale che si terrà più avanti quest’anno in India, devono sfruttare il fatto che ci stiamo rapidamente avvicinando al momento del cambiamento strutturale, quando l’Impero del Caos perderà la capacità di far rispettare unilateralmente la propria volontà – se non attraverso una guerra totale.

