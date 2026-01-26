Pepe Escobar – La vera “rottura” sancita a Davos

Qualunque cosa stiano tramando i Barbari, ciò che conta è che la Cina è già entrata nella fase successiva….

di Pepe Escobar – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Davos 2026 è stato un caleidoscopio demente. L’unico modo possibile per sguazzare nel fango era indossare le cuffie e ricorrere alla Band of Gypsys che infrangeva le barriere sonore e affogava una serie di eventi francamente terrificanti, tra cui un collegamento Palantir-BlackRock connection, Big Tech incontra Big Finance; il “Master Plan” per Gaza; e l’acuta scombussolazione nello sfogo sfrenato del neo-Caligola, qui nella versione di 3 minuti.

Poi c’è stato quello che i frammentati media mainstream dell’Occidente hanno eretto come un discorso visionario: il mini-opus magnum del primo ministro canadese Minister Mark Carney, completo di – cos’altro – citazione di Tucidide (“I forti fanno quello che possono, e i deboli soffrono quello che devono”) per illustrare la “rottura” dell’“ordine internazionale basato su regole”, che era già un Morto che non cammina da almeno un anno.

E come non ridere dell’idea estremamente ricca di una lettera di 400 milionari e miliardari “patrioti” indirizzata ai capi di stato di Davos che chiedono di più “giustizia sociale”. Traduzione: sono terrorizzati – in modalità Paradiso Paranoico – dalla “rottura”, in realtà dal crollo avanzato dell’ethos neoliberista che li ha arricchiti in primo luogo.

Il discorso di Carney è stato un astuto e sensazionalistico espediente per – nella tesi – seppellire l’“ordine internazionale basato su regole”, in realtà l’eufemismo del momento, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, per indicare il dominio totale dell’oligarchia finanziaria anglo-americana. Carney ora riconosce solo una mera “rottura” – che dovrebbe essere suturata dalle “potenze medie”, principalmente dal Canada e da alcuni europei (nessun Sud Globale).

E poi c’è la prova schiacciante: il presunto antidoto alla “rottura” non ha assolutamente nulla a che fare con la sovranità. In realtà si tratta di una copertura controllata, una sorta di multipolarità surrogata gestita – niente a che vedere con la spinta dei BRICS – basata su un guazzabuglio nebuloso di “realismo basato sui valori”, “creazione di coalizioni” e “geometria variabile”, destinato a mantenere in vigore la solita vecchia truffa monetarista.

Benvenuti a Il leopardo di Lampedusa, remixato: “Tutto deve cambiare affinché tutto rimanga uguale.”

E tutto questo viene da un liberale da manuale, un ex governatore della Banca d’Inghilterra. Tali lupi perdono il pelo ma non il vizio. Le vere leve del potere – esercitate dalla City di Londra e da Wall Street – sono totalmente immuni all’antidoto della “rottura”.

La partnership strategica Russia-Cina, in continua evoluzione e articolata, invalida già la frode molto sofisticata di Carney, che ha ingannato molte persone informate. Lo stesso dei BRICS – poiché avanza nel lungo e tortuoso cammino della vera multinodalità.

Il che ci porta al vero messaggio generato dal caratteristico ritrovo limitato di Carney:

Il Canada e le potenze europee “medie potenze” si trovano ora non al tavolo, ma nel menu, poiché il neo-Caligola, il sovrano del mondo, può fare loro ciò che la NATO ha de facto fatto al Sud Globale negli ultimi 30 anni.

“Tutto deve cambiare affinché tutto rimanga uguale”

Molti di coloro che ora consacrano Carney come il Nuovo Messia – e tale difensore del diritto internazionale – hanno totalmente ignorato o insabbiato il genocidio sionista di Gaza; hanno demonizzato la Russia fino alle calende greche e continuasse a istigare una Guerra Eterna; e ora implorano in ginocchio che il neo-Caligola si impegni in un “dialogo” per risolvere il suo autoproclamato accaparramento di terre in Groenlandia.

Tra l’altro, anche Elon Musk si è presentato a Davos con breve preavviso. È un grande sostenitore dell’accaparramento delle terre in Groenlandia. Musk e altre star tecno-feudali non possono che lasciarsi sedurre dal progetto di trasformare quel “pezzo di ghiaccio” (terminologia neo-Caligola) nel fulcro principale degli Stati digitali, i successori degli stati-nazione, che dovrebbero essere governati da Techno-CEO che si fingono Re Filosofi.

Se a tutto questo aggiungiamo il collegamento Big Tech-Big Finance – al tavolo Palantir-BlackRock –, abbiamo i Re dell’intelligenza artificiale in testa, seguiti dai finanziatori.

Il “pezzo di ghiaccio” ovviamente si stava sciogliendo senza sosta in tutto lo spettro di Davos. Quando il neo-Caligola annunciò che non avrebbe fatto alla Groenlandia quello che aveva fatto al Venezuela, gli aiuti collettivi europei fecero davvero esplodere lo Champagnometro.

Toccò al barboncino certificato NATO Tutti Frutti de Rutti, con quel sorriso perpetuo di un tulipano olandese appassito, convincere “Babbo” ad essere indulgente, dimostrando ancora una volta che l’UE è una Repubblica delle banane, in realtà un’Unione, senza le banane.

Neo-Caligola e il tulipano appassito hanno rabberciato una “struttura” affinché gli Stati Uniti ottenessero alcune proprietà immobiliari in Groenlandia per scopi di base militare e uno sviluppo limitato dell’estrazione di terre rare, oltre al divieto richiesto di progetti russi e cinesi. Danimarca e Groenlandia non erano nemmeno presenti quando è stato raggiunto questo “accordo”.

Tuttavia, tutto ciò potrebbe cambiare in un lampo o in un post sui social media. Perché non è questo che vuole il neo-Caligola. Vuole che la Groenlandia sia dipinta di rosso, bianco e blu su una mappa degli Stati Uniti.

Tuttavia, il complotto di accaparramento di terre più terrificante evidenziato a Davos doveva essere Gaza. Ecco che arriva quell’insopportabile fesso sionista – il cervello della famiglia appartiene in realtà alla moglie Ivanka – che presenta il piano generale per “la nuova Gaza”.



Oppure Come Promuovere…L’Orrore (le mie scuse a Joseph Conrad).

Qui abbiamo una campagna di massacri/stermini abbinata all’accaparramento di ciò che è stato ridotto in macerie, che ha portato alla creazione di una zona di contenimento ad alta sicurezza per i palestinesi simbolici “approvati” e di immobili di pregio sul lungomare per truffatori immobiliari e coloni israeliani.

Tutto ciò gestito da una società privata, presieduta a vita da un neo-Caligola, ora responsabile dell’annessione, dell’occupazione e dello sfruttamento di Gaza: un mostruoso accaparramento di terre che seppellisce in un colpo solo un genocidio e ciò che resta del diritto internazionale – tutto pienamente approvato dall’UE e da una banda di “leader” politici, alcuni troppo terrorizzati, altri sostanzialmente tirati indietro per aggirare l’ira del neo-Caligola.

La “rottura” cinese

Un pagliaccio di nome Nadio Calvino, presidente della Banca europea per gli investimenti, ha addirittura sostenuto a Davos che l’UE “è una superpotenza”.

Ebbene, la Storia è riluttante a registrare come superpotenza un sistema che dipende totalmente dagli Stati Uniti e dalla NATO per la difesa; non mostra alcuna proiezione di potenza; non ospita grandi aziende tecnologiche (quelle che ancora esistono stanno crollando); dipende al 90% dalle forniture energetiche estere; e sta annegando nei debiti (17 trilioni di dollari in totale, equivalenti a oltre l’80% del PIL dell’UE).

Quindi alla fine, in mezzo a così tanti – sciocchi – rumore e furore, qual è stato il vero punto di svolta a Davos? Non si è trattato della “rottura” e nemmeno degli appezzamenti di terreno. È stato il discorso del vice premier cinese He Lifeng.

Tra l’altro, il discorso “di rottura” di Carney è stato fortemente influenzato dal suo recente viaggio in Cina–, dove ha incontrato He Lifeng, un serio candidato a succedere a Xi Jinping in futuro.

A Davos, He Lifeng He Lifeng lo ha detto chiaramente che la Cina è determinata a diventare “il mercato mondiale”; e che l’incremento della domanda interna era ora “in cima all’agenda economica [della Cina],” come risulta dal 15° piano quinquennale che sarà approvato il prossimo marzo a Pechino.

Quindi, qualunque cosa stiano tramando i Barbari, il fatto che conta è che la Cina è già entrata nella fase successiva, in cui si prevede che sostituirà gli Stati Uniti come principale mercato di consumo mondiale.

Beh, questo sì che è una bella e propria rottura.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-pepe_escobar__la_vera_rottura_sancita_a_davos/39602_64926