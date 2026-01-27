27 gennaio, il Giorno della Memoria che scolora



Oggi, 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria.

Una data che dovrebbe servire a ricordare la Shoah, le leggi razziali, la deportazione e lo sterminio di milioni di persone.

Eppure, negli ultimi anni — da quando è in carica il governo Meloni — questa ricorrenza sembra scivolare sempre più ai margini del dibattito pubblico.

Le iniziative istituzionali si sono ridotte, il coinvolgimento è più debole, il messaggio meno netto.

Non è una semplice distrazione.

È il segnale di una difficoltà, o di una mancanza di volontà, nel fare davvero i conti con il passato.

Un passato che una parte della destra italiana continua a trattare con imbarazzo, quando non con silenzio.

E la memoria, quando non viene coltivata, smette di essere memoria.

Diventa dimenticanza.

Navigazione articoli