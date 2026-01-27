AFV

Libera la tua mente

AFV Cultura e Società

27 gennaio, il Giorno della Memoria che scolora

DiL.M.

Gen 27, 2026 #giorno della memoria


Oggi, 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria.
Una data che dovrebbe servire a ricordare la Shoah, le leggi razziali, la deportazione e lo sterminio di milioni di persone.
Eppure, negli ultimi anni — da quando è in carica il governo Meloni — questa ricorrenza sembra scivolare sempre più ai margini del dibattito pubblico.
Le iniziative istituzionali si sono ridotte, il coinvolgimento è più debole, il messaggio meno netto.
Non è una semplice distrazione.
È il segnale di una difficoltà, o di una mancanza di volontà, nel fare davvero i conti con il passato.
Un passato che una parte della destra italiana continua a trattare con imbarazzo, quando non con silenzio.
E la memoria, quando non viene coltivata, smette di essere memoria.
Diventa dimenticanza.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

AFV Mondo

NO ALL’ICE (Gestapo) POLIZIA RAZZISTA

Gen 27, 2026 Franco Astengo
AFV Mondo

Il XIV Congresso del PCV e il Vietnam come forza di pace: sviluppo nazionale e diplomazia responsabile

Gen 27, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV

Come i curdi siriani sono stati eliminati dalla strategia finale guidata dagli Stati Uniti

Gen 27, 2026 Red

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Cultura e Società

27 gennaio, il Giorno della Memoria che scolora

Gennaio 27, 2026 L.M.
Mondo

La portaerei USA Abraham Lincoln schierata vicino all’Iran: cresce il rischio di un attacco

Gennaio 27, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Il pane e l’acciaio: perché la sinistra senza memoria è una sinistra senza futuro

Gennaio 27, 2026 Red
AFV Mondo

NO ALL’ICE (Gestapo) POLIZIA RAZZISTA

Gennaio 27, 2026 Franco Astengo
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: