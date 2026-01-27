La portaerei USA Abraham Lincoln schierata vicino all’Iran: cresce il rischio di un attacco

060508-N-4166B-030 South China Sea (8 May, 2006) - The Nimitz Class Carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72), and aircraft from Carrier Air Wing (CVW) 2 perform a aerial demonstration in the South China Sea. Lincoln and Carrier Air Wing (CVW) 2 are currently underway to the Western Pacific for a scheduled deployment. U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Jordon R. Beesley (RELEASED by LCDR John Filostrat)

Il Canale 13 israeliano riporta che la portaerei statunitense “Abraham Lincoln” è arrivata in Medio Oriente la sera (domenica) e si trova vicino all’Iran.

L’arrivo del gruppo navale mette gli Stati Uniti a un passo dalla decisione di lanciare un attacco. Nell’ambito degli sforzi per rafforzare la difesa di Israele, si sta avvicinando una nave dotata di sistemi specializzati di difesa antimissile. Oltre al componente marittimo, l’esercito statunitense si sta preparando a rafforzare la difesa anche a terra: nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di una batteria di difesa antiaerea THAAD.

La tensione con l’Iran ha raggiunto il culmine e alti ufficiali delle Forze di Difesa Israeliane hanno definito la prossima settimana come “chiave” in vista di un possibile attacco americano alla Repubblica Islamica. Sebbene in Israele si mantenga attualmente la normale routine quotidiana, le Forze di Difesa Israeliane operano partendo dal presupposto che un attacco all’Iran potrebbe avvenire, soprattutto dopo che gli Stati Uniti hanno completato la preparazione e lo schieramento dei mezzi per un’operazione di questo tipo durante il fine settimana.

