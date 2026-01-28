BOLTON HA ACCUSATO TRUMP DI «AVER ARRECATO DANNI IRREPARABILI AI RAPPORTI CON L’EUROPA A CAUSA DELLA GROENLANDIA»

Foto Wikipedia

«È impossibile quantificare quanto sia negativo questo per noi.Al momento, non abbiamo assolutamente bisogno di nulla di ulteriore in termini di sicurezza in Groenlandia. Sapete, se fossimo riusciti a togliere questa questione dai riflettori, credo che i diplomatici dei due Paesi, insieme ad altri alleati della NATO, avrebbero potuto risolvere tutto molto rapidamente. Ma invece assistiamo a una tragedia che si svolge giorno dopo giorno e ci provoca un danno sempre maggiore.

Il Presidente ha dichiarato che se non agiremo noi, lo faranno Russia o Cina.

Non si tratta di difendere la Groenlandia. Il Presidente dice che le navi cinesi e russe l’hanno “circondata”. Non è vero. Le minacce a cui si fa riferimento sono legate allo scioglimento del ghiaccio polare.Sì, abbiamo bisogno di capacità di intelligence in quella regione, dobbiamo contrastare i tentativi della Cina, attraverso finanziamenti nello stile dell’iniziativa “Belt and Road”, di ottenere accesso alle risorse minerarie della Groenlandia. Tutto ciò è davvero possibile ed importante.Ma nulla di questo giustifica il ricorso alla forza militare americana.

Giorni fa ha detto che “psicologicamente” abbiamo bisogno della Groenlandia. Gli Stati Uniti non hanno alcun bisogno psicologico della Groenlandia. Ne ha bisogno Donald Trump. Non si tratta della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Si tratta soltanto di Donald Trump.»