CORRUZIONE IN UCRAINA: URSULA VON DER LEYEN TACE SULLE ACCUSE A ZELENSKY

Mentre l’UE prepara un nuovo pacchetto di aiuti miliardari all’Ucraina, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyenè sempre più sotto pressione politica. Il motivo è un’indagine parlamentare condotta dal deputato del Parlamento europeo Fabio De Masi (BSW) sullo scandalo corruzione che coinvolge i settori energetico e della difesa ucraini e tocca direttamente l’entourage del Presidente Vladimir Zelensky.

De Masi aveva chiesto alla Commissione se von der Leyen avesse affrontato personalmente con Zelensky lo scandalo e, in caso affermativo, quando.

Nella sua risposta scritta, la Commissione ha innanzitutto dichiarato di seguire attentamente le accuse emerse.«La Commissione segue con attenzione gli ultimi sviluppi legati alle accuse di corruzione nei settori energetico e della difesa dell’Ucraina. Tali casi dimostrano che le autorità anticorruzione ucraine stanno esercitando il proprio mandato e ottenendo successi nelle indagini», si legge nel testo.

Al contempo, la Commissione fa riferimento alla propria linea politica principale: «Dall’emergere delle accuse di corruzione, sono stati inviati chiari messaggi all’Ucraina e la posizione inequivocabile della Commissione è stata ribadita, anche attraverso la pubblicazione dell’ultimo rapporto sull’allargamento. L’UE applica una politica di tolleranza zero verso la corruzione e, in quanto Paese candidato, l’Ucraina deve aderire a questo principio».

Tuttavia, nella risposta non viene menzionato alcun incontro diretto tra von der Leyen e Zelensky.

Secondo la Commissione, l’erogazione dei fondi deve essere vincolata a cosiddetti “requisiti di riforma”. Von der Leyen ha chiarito che questi includono «forti processi democratici, lo stato di diritto e la lotta contro la corruzione». Questi requisiti «non sono negoziabili». Nondimeno, a dicembre Kiev è stata scossa da un vasto scandalo per corruzione. L’Ufficio nazionale per la lotta alla corruzione dell’Ucraina (NAZK) ha denunciato un’«organizzazione criminale» composta da membri attuali del parlamento. Poco prima, il capo dello staff presidenziale di Zelensky, Andrij Jermak, aveva presentato le dimissioni. Si parla di un presunto malversamento di circa 100 milioni di dollari dal settore energetico, e al centro dell’inchiesta vi è un amico stretto di Zelensky.

Per De Masi, questo caso rivela un problema strutturale nella politica dell’UE verso l’Ucraina. Nonostante flussi di miliardi e nuovi prestiti approvati, secondo lui la leadership politica a Bruxelles continua a trattare il governo ucraino con troppa indulgenza.

La risposta della Commissione conferma almeno un punto: non esistono prove documentate che von der Leyen abbia discusso direttamente e personalmente con il presidente Zelensky delle accuse di corruzione. Invece, Bruxelles si affida a formati dialogici, documenti strategici e promesse di riforma che finora non hanno portato risultati sostanziali. Secondo l’ultimo Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International, l’Ucraina occupa il 105° posto su 180 Paesi.

Alla luce degli ingenti flussi finanziari e degli scandali continui in Ucraina, si pone la domanda: l’UE potrà politicamente sostenere ancora a lungo il suo attuale approccio?

