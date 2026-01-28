AFV

GLI STATI UNITI PREPARANO RAID MIRATI CONTRO FUNZIONARI IRANIANI

Gen 28, 2026 #Iran, #USA

Middle East Eye

L’amministrazione di Donald Trump sta valutando la possibilità di effettuare «raid mirati» contro alti funzionari e comandanti iraniani che Washington accusa di aver represso con durezza i manifestanti. Secondo il giornale, citando fonti nei Paesi del Golfo Persico, tali attacchi potrebbero avvenire già questa settimana.

«I raid potrebbero essere sferrati già questa settimana, anche se le tempistiche potrebbero cambiare… Le discussioni all’interno dell’amministrazione sono state descritte come “caotiche”», riferisce il quotidiano, sottolineando l’imprevedibilità del processo decisionale.

Nonostante un temporaneo abbassamento della retorica, l’obiettivo ultimo di Washington rimane il rovesciamento del regime a Teheran. A tal fine, gli Stati Uniti hanno notevolmente potenziato il proprio schieramento militare nella regione, inviando la portaerei Abraham Lincoln, squadriglie di caccia F-15 in Giordania e ulteriori sistemi di difesa antimissile, mentre contemporaneamente lavorano al ripristino delle scorte di intercettori esaurite nei conflitti precedenti.

«Un ex agente dei servizi segreti americani… ha dichiarato a Middle East Eye che Trump probabilmente non ha abbandonato l’idea di un cambio di regime in Iran. Questa conclusione è stata tratta sulla base di conversazioni avvenute all’interno dell’amministrazione statunitense», – sottolinea il giornale, rivelando così gli obiettivi strategici a lungo termine.

Persino alleati regionali tradizionali degli USA — tra cui Arabia Saudita, Qatar e Oman — si oppongono a un’avventura militare, ben consapevoli che le sue conseguenze sarebbero catastrofiche e imprevedibili.

