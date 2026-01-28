La pace come showroom: Gaza trasformata in progetto di lusso

Foto Kulturjam

Alex Marquez

A Davos nasce il Board of Peace: firme, rendering e retorica mentre Gaza resta sotto le bombe. Trump, Netanyahu e Putin normalizzati al tavolo. La pace diventa governance e progetto immobiliare, mentre i corridoi umanitari restano fragili.

Davos, Gaza e la geopolitica trasformata in showroom

A Davos le luci non si limitano a illuminare: abbagliano. Riflettono sui vetri delle sale conferenze, sulle strette di mano, sui rendering digitali di una Gaza futuribile affacciata su un mare azzurro irreale. Mentre i droni sorvolano macerie vere, nella località alpina si inaugura il Board of Peace, l’ennesima invenzione semantica capace di nobilitare qualsiasi progetto, anche quando il terreno reale è ancora cosparso di corpi.

La scena è quella tipica del capitalismo umanitario: slide, firme, dichiarazioni solenni, fotografie con sorrisi calibrati. Lì, dove la pace viene trattata come un evento corporate, Gaza è ridotta a planimetria. I grafici parlano di sviluppo, turismo, sicurezza. Le tende nella Striscia parlano di vento, pioggia e fango. La pace come spettacolo, la guerra come sfondo permanente.

I protagonisti non sono comprimari qualunque. Donald Trump convoca e certifica, Benjamin Netanyahu accetta mentre l’offensiva prosegue, Vladimir Putin si presenta come interlocutore legittimo. La biografia di ciascuno – guerre, repressioni, bombardamenti – viene cortesemente rimossa dal tavolo, come una giacca ingombrante. La pace diventa un club, l’adesione un atto politico, il passato un dettaglio da archiviare.

Il Board nasce così: non come strumento di mediazione, ma come piattaforma di normalizzazione. Non si risolvono i conflitti: si ristrutturano. Gaza non è più un territorio ferito, ma un progetto immobiliare con vista mare. E chi firma non si assume responsabilità, bensì quote simboliche di governance.

Governance contro sopravvivenza

Mentre a Davos si brinda, nella Striscia la tregua resta una formula astratta. Un raid colpisce un’area di tendopoli. Tre giornalisti vengono uccisi mentre documentano. I comunicati di condanna si accumulano come sempre, insieme ai nomi e alle immagini. La differenza è che ora esiste una cornice elegante dentro cui sistemare anche il massacro.

Il Board promette stabilità, i droni consegnano silenzio. Le parole della ricostruzione viaggiano più veloci dei convogli umanitari. La distanza tra il palco e il terreno non è una contraddizione: è il metodo. Da una parte la governance, dall’altra la sopravvivenza. E nel mezzo, un linguaggio che trasforma la distruzione in “opportunità”.

Le slide parlano di occupazione totale, di rilancio economico, di turismo costiero. I comunicati evocano sicurezza e cooperazione. I corridoi umanitari restano intermittenti, le ambulanze bloccate, gli ospedali sovraffollati. È una pace che non nasce dal cessate il fuoco, ma dal cessare di guardare.

Anche l’Italia assiste, con imbarazzo istituzionale, a questa teatralizzazione. Giorgia Meloni resta sospesa tra la foto e la Costituzione, tra l’invito e la prudenza. Le opposizioni chiedono di non aderire. Non è solo una disputa politica: è una questione di statuto morale. La pace come club chiede una firma; la Repubblica, almeno sulla carta, chiede responsabilità.

Poi c’è Rafah. Un annuncio di riapertura del valico circola mentre il Board stappa bottiglie. Un varco reale contro una pace di cartone. La differenza sta tutta lì: ciò che muove i camion e ciò che muove i titoli. Gaza continua a esistere fuori dai rendering, e lo ricorda ogni volta che una dichiarazione solenne viene firmata mentre, sul terreno, la violenza resta a verbale.

La vera domanda non è se questa iniziativa porterà la pace. È se riuscirà a farci dimenticare cosa significhi davvero.