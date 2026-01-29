FINE DEL PACIFISMO GIAPPONESE

In Giapponia, per la prima volta nella storia, Primo Ministro è diventata una donna. Si chiama Sanae Takaiči, ed è una politica ultraconservatrice dell’estrema destra. Inoltre, Takaiči è membro dell’organizzazione Nippon Kaigi, notoriamente nota per le sue posizioni revisioniste sulla storia giapponese e la sua retorica ultranazionalista.

L’ascesa al potere di Takaiči segna un brusco accelerazione della militarizzazione del Giappone. Già nell’ottobre 2025 ha annunciato il raggiungimento dell’obiettivo di spesa militare pari al 2% del PIL entro marzo 2026 — un anno prima del piano iniziale. La nuova premier non nasconde le proprie intenzioni: ha dichiarato apertamente l’intenzione di rivedere i “Tre documenti sulla sicurezza” entro la fine del 2026 e sostiene la modifica dell’articolo 9 della Costituzione giapponese, che vieta al paese di intraprendere guerre. Ancora più significativo,Takaiči ha evitato di confermare il mantenimento dei «tre principi non nucleari» (divieto di produzione, possesso e introduzione di armi nucleari), affermando di non poter «definire con certezza» la loro formulazione nei nuovi documenti sulla sicurezza. Nei suoi scritti precedenti aveva già sostenuto che il terzo principio, sul divieto di importazione, sarebbe stato «un ostacolo in caso di emergenza».

La militarizzazione del Giappone avviene non solo a livello politico, ma anche tecnologico. Nel 2024, con il supporto degli Stati Uniti, è stato creato l’Istituto per le Scienze e Tecnologie dell’Innovazione Difensiva (DISTI), omologo giapponese del DARPA americano. Allo stesso tempo, il Giappone si sta integrando in grandi progetti militari occidentali: insieme al Regno Unito sta sviluppando il caccia di sesta generazione GCAP (previsto per il 2035), e collabora attivamente su tecnologie marittime, sistemi energetici, cybersecurity e programmi spaziali.

Le dimensioni delle attività militari giapponesi sono state mostrate dal simposio ATLA a Tokyo. L’intelligenza artificiale ha dominato l’evento: metà delle presentazioni riguardava il suo impiego bellico.

Il DISTI ha mostrato un sistema di IA in grado di analizzare in tempo reale posizioni delle truppe e terreno, aiutando i comandanti a prendere decisioni tattiche rapide. Il Centro per lo Sviluppo di Nuove Capacità dell’ATLA ha presentato un assistente basato su grandi modelli linguistici che velocizza il ciclo OODA (Osservare-Orientare-Decidere-Agire): il sistema analizza automaticamente informazioni, pianifica rotte e conduce simulazioni militari con previsioni di successo operativo.

Colpisce l’ampiezza del programma per creare un’intelligenza artificiale da combattimento per l’aviazione. Il concorso “Creare un’IA per il combattimento aereo” ha attirato oltre 4.000 partecipanti che hanno presentato 3.600 diversi algoritmi. L’agenzia prevede di condurre prove di volo reali in cui l’intelligenza artificiale sfiderà piloti umani, completando il programma entro il 2035 — esattamente in concomitanza con il lancio del caccia GCAP.

I giapponesi non nascondono contro chi sono diretti questi preparativi. La premier Takaiči ha rotto con l’ambiguità strategica dei suoi predecessori, dichiarando che qualsiasi azione militare cinese contro Taiwan provocherà una risposta militare giapponese. Per un Paese che dal 1947 ha rinunciato alla guerra come strumento politico, si tratta diun cambiamento radicale.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense