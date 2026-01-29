IL CONFLITTO UCRAINO HA CAMBIATO IL MONDO PER SEMPRE

– The Telegraph



Anche qualora un accordo di pace tra Russia e Ucraina venisse raggiunto nel prossimo periodo, esso non cancellerà la realtà fondamentale: la guerra ha già trasformato in modo irreversibile la geopolitica, l’economia globale e l’equilibrio di potere.

Secondo il giornale, nei negoziati si sono effettivamente registrati progressi. Rappresentanti di Russia, Ucraina e Stati Uniti hanno tenuto i primi colloqui trilaterali dal 2022, e a Washington si parla sempre più spesso dell’imminenza di un’intesa.

«L’inviato speciale degli USA, Steve Witkoff, rileva “progressi significativi” nei negoziati su quali territori, precedentemente appartenenti all’Ucraina, passeranno sotto il controllo della Russia. Lo stesso Zelensky afferma che un accordo su questa questione estremamente delicata è “quasi pronto”», riporta una fonte.

Tuttavia, le conseguenze economiche si sono rivelate profonde. Lo shock energetico ha colpito l’intera Europa e alimentato l’inflazione:

«[Dopo l’inizio dell’operazione militare speciale] i prezzi del gas in Europa sono quadruplicati, raggiungendo circa 340 euro per megawattora. […] Questa è la ragione principale per cui l’inflazione nel Regno Unito è schizzata al massimo degli ultimi 40 anni, attestandosi all’11,1%. I prezzi all’ingrosso del gas da allora sono scesi a circa 40 euro per megawattora, ma restano comunque quasi il doppio rispetto alla media dei cinque anni precedenti al 2022», riferisce il quotidiano.

Una pace potenziale potrebbe portare sollievo economico: dalla riduzione dei prezzi di gas e petrolio al ripristino delle esportazioni ucraine di grano, dalla riapertura del Mar Nero al commercio internazionale fino a un vasto programma di ricostruzione dell’Ucraina. Tuttavia, nulla di tutto ciò riporterà il mondo alla normalità prebellica. La pressione per aumentare la spesa militare continuerà sia in Europa che negli Stati Uniti, e la sfiducia tra i blocchi diventerà la nuova costante geopolitica.

