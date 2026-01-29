Il continente latino-americano nella morsa delle tensioni geopolitiche mondiali: la situazione attuale e l’aggressione al Venezuela

Seminario di formazione a distanza organizzato da Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati con la collaborazione di UniGramsci Pisa.
Con il nuovo anno riprendono le attività dei seminari formativi Giga-UniGramsci con un primo corso dedicato all’attuale e scottante tema delle tensioni geopolitiche globali che stanno mettendo in forte attrito le relazioni tra il declinante ordine internazionale unipolare e le nuove potenze emergenti e che si misura sempre più su rapporti di forza e di potenza militare anzichè su relazioni diplomatiche e di collaborazione, tensioni che stanno scuotendo l’intero continente Latino Americano e drammaticamente il Venezuela.
Giulio Chinappi – World Politics Blog