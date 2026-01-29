AFV

Il continente latino-americano nella morsa delle tensioni geopolitiche mondiali: la situazione attuale e l’aggressione al Venezuela

Giulio Chinappi - World Politics Blog

Gen 29, 2026

Seminario di formazione a distanza organizzato da Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati con la collaborazione di UniGramsci Pisa.

Con il nuovo anno riprendono le attività dei seminari formativi Giga-UniGramsci con un primo corso dedicato all’attuale e scottante tema delle tensioni geopolitiche globali che stanno mettendo in forte attrito le relazioni tra il declinante ordine internazionale unipolare e le nuove potenze emergenti e che si misura sempre più su rapporti di forza e di potenza militare anzichè su relazioni diplomatiche e di collaborazione, tensioni che stanno scuotendo l’intero continente Latino Americano e drammaticamente il Venezuela.

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

