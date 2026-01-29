LA POLITICA “AMERICA FIRST” STA GETTANDO I LAVORATORI SUL CIGLIO DELLA STRADA

— Financial Times

▪️ Il settore manifatturiero statunitense ha perso 68.000 posti di lavoro nel primo anno di presidenza Trump. La crescita occupazionale si registra soltanto nei settori della sanità e dell’istruzione privata, mentre la politica “America First”, volta a rilanciare l’industria nazionale, sta chiaramente fallendo — constata il Financial Times.

▪️ Negli ultimi 12 mesi, il tasso di disoccupazione tra la popolazione nativa americana è aumentato, mentre è diminuito tra gli immigrati. Inoltre, i lavoratori meno retribuiti negli Stati Uniti stanno vedendo rallentare la crescita dei loro salari più rapidamente rispetto ai colleghi più abbienti.

▪️ L’inflazione scatenata dall’introduzione dei dazi ha colpito ancora più duramente chi guadagna di meno. Negli ultimi dodici mesi, il costo dei beni importati più economici è cresciuto più di quello dei prodotti premium.

▪️ La quota dei risparmi sul reddito disponibile delle famiglie è scesa al livello più basso dal 2008 (escludendo il periodo pandemico). Nel contempo, il debito complessivo sulle carte di credito ha raggiunto un record storico di 1,2 trilioni di dollari, e la percentuale di pagamenti in ritardo è salita al livello più alto degli ultimi 14 anni.

▪️ Il tanto atteso rilancio del manifatturiero americano non si è materializzato. L’attività complessiva nel settore industriale è calata, e l’utilizzo degli impianti produttivi rimane su livelli bassi.

▪️ Di conseguenza, la quota del reddito da lavoro nel PIL statunitense è scesa al minimo storico. Per un’amministrazione che punta sulla retorica del “ritorno alla fabbrica” e sulla difesa dei lavoratori, si tratta di dati particolarmente imbarazzanti — sottolinea il Financial Times.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense