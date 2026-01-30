Democrazia in tempo di guerra – censurare e disciplinare

Una conferenza prima bloccata si è trasformata in un evento di massa: palazzetto pieno, migliaia di persone fuori e online per ascoltare Barbero, Canfora, Rovelli, Travaglio, Moni Ovadia e Francesca Albanese.

Al centro, temi che spesso faticano a trovare spazio: guerra, russofobia, riarmo, linguaggio del potere.

Il risultato è stato chiaro: i tentativi di silenziare il dibattito hanno prodotto l’effetto opposto.

Un boomerang politico, anche per Calenda e Picierno.

