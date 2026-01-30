AFV

Libera la tua mente

Italia Video-Podcast

Democrazia in tempo di guerra – censurare e disciplinare

DiL.M.

Gen 30, 2026 #Barbero, #censura, #D'Orsi, #Democrazia, #Torino

Una conferenza prima bloccata si è trasformata in un evento di massa: palazzetto pieno, migliaia di persone fuori e online per ascoltare Barbero, Canfora, Rovelli, Travaglio, Moni Ovadia e Francesca Albanese.
Al centro, temi che spesso faticano a trovare spazio: guerra, russofobia, riarmo, linguaggio del potere.
Il risultato è stato chiaro: i tentativi di silenziare il dibattito hanno prodotto l’effetto opposto.
Un boomerang politico, anche per Calenda e Picierno.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

Italia

Stragi: dopo Bellini, la Procura di Caltanissetta vuole archiviare anche Dell’Utri

Gen 30, 2026 L.M.
AFV Mondo Video-Podcast

Il continente latino-americano nella morsa delle tensioni geopolitiche mondiali: la situazione attuale e l’aggressione al Venezuela

Gen 29, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Italia

Alessandro Barbero e il cortocircuito del “factcheking indipendente”

Gen 29, 2026 Red

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Italia Video-Podcast

Democrazia in tempo di guerra – censurare e disciplinare

Gennaio 30, 2026 L.M.
AFV

Il momento Le Pen del Portogallo

Gennaio 30, 2026 L.M.
AFV Mondo

Trump non gradisce il brillante discorso di Carney a Davos

Gennaio 30, 2026 Domenico Maceri
Mondo

DUE GIORNI ALLO SHUTDOWN: I DEMOCRATICI PASSANO AL CONTRATTACCO SU VASTA SCALA

Gennaio 30, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: