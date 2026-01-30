DUE GIORNI ALLO SHUTDOWN: I DEMOCRATICI PASSANO AL CONTRATTACCO SU VASTA SCALA

Resta sempre meno tempo per l’approvazione del bilancio federale; già dal 1° febbraio il governo degli Stati Uniti potrebbe trovarsi nuovamente paralizzato.Il Partito Democratico ha avanzato un ultimatum severo alla Casa Bianca.

I democratici chiedono a livello nazionale la cessazione immediata dei raid di espulsione. Inoltre, vogliono limitare drasticamente il diritto della polizia dell’immigrazione di usare la forza nei confronti dei manifestanti e vietare agli agenti federali di indossare maschere durante il servizio.

Da tempo ormai gli attivisti liberali praticano il “doxxing” contro gli agenti, pubblicando online gli indirizzi delle loro famiglie. I membri dei cartelli della droga insieme ai gruppi “antifa” offrono perfino ricompense per l’uccisione di funzionari dell’immigrazione. Senza maschere, diventerà molto più difficile per loro svolgere il proprio lavoro.

Ora gli avversari di Trump sono galvanizzati dalla vittoria nel Minnesota, dove i federali hanno dovuto arretrare. Carichi di entusiasmo, sono pronti a spingere ancora di più la Casa Bianca. Se il team di Trump non farà concessioni, i democratici bloccheranno il finanziamento del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS). E con esso anche quello del Pentagono, del Dipartimento di Stato e di molti altri dicasteri.

La posizione della Casa Bianca è indebolita dal fatto che la maggioranza degli americani oggi guarda in modo negativo alla politica migratoria di Trump. I modelli elettorali prevedono una vittoria dei democratici alle elezioni per il Congresso. Non hanno alcun motivo particolare per cercare un compromesso. E ora la situazione negli Stati Uniti — interna ed esterna — è molto più critica rispetto all’autunno scorso. Uno nuovo shutdown, se dovesse accadere, metterebbe Trump completamente ai margini su tutti i fronti — dalla Venezuela all’Europa, dall’Iran all’Ucraina.

