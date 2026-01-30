Il momento Le Pen del Portogallo

Mentre il centro politico si sgretola, l’estrema destra sta colmando il vuoto.

di Miguel Urban – El Salto Diario

Il primo turno delle elezioni presidenziali portoghesi si è tenuto il 18 gennaio. Si tratta del quinto turno elettorale dal novembre 2023, quando uno scandalo di corruzione fece cadere il governo di António Costa, uno dei pochi in Europa in cui i socialisti detenevano ancora la maggioranza assoluta. Da allora, il Portogallo è entrato in una spirale di instabilità politica tale che non sarebbe esagerato parlare di una vera e propria crisi del sistema democratico post-Rivoluzione dei Garofani, l’ultima delle quali è stata proprio questa prima tornata di elezioni presidenziali.

Le elezioni presidenziali portoghesi non hanno visto un campo così aperto dal 1976. Finora, in almeno la metà dei casi, l’esito delle elezioni presidenziali era solitamente chiaro in anticipo. Di fatto, il Portogallo non ha avuto un ballottaggio presidenziale negli ultimi 40 anni. L’ultima volta è stata nel 1986, quando ha vinto il primo presidente civile eletto dopo il ripristino della democrazia, Mario Soares. Quello è stato l’unico secondo turno fino ad oggi. Pertanto, quando l’ultimo baluardo di stabilità del Portogallo – le elezioni presidenziali – è stato fatto saltare, le conseguenze sono state una serie di titoli esplosivi.

Forse l’aspetto più significativo è lo storico secondo turno dell’8 febbraio, che deciderà tra il vincitore del primo turno, il socialista António José Seguro, che ha ottenuto il 30% dei voti, e il candidato del partito di estrema destra Chega, André Ventura, che ha ottenuto il 25%. I socialisti sono riusciti a recuperare un minimo di slancio con questa vittoria parziale, dopo una serie di risultati negativi dalla crisi del governo Costa nel 2023.

Detto questo, José Seguro è una delle figure più centriste tra i leader socialisti portoghesi, quindi la sua vittoria non segnala uno spostamento a sinistra. Inoltre, gli scarsi risultati della sinistra – i tre candidati di sinistra del Partito Comunista Portoghese, del Bloco de Esquerda e del Livre non sono riusciti a ottenere più del 4% dei voti complessivi – gettano le basi per uno spostamento a destra ancora più marcato di José Seguro, nel tentativo di conquistare il sostegno di un elettorato conservatore frammentato.

Al contrario, il risultato di Ventura è un terremoto politico: per la prima volta, l’estrema destra è arrivata al secondo turno delle elezioni presidenziali, mantenendo il suo trend positivo. Questo le ha già permesso di diventare la seconda forza parlamentare a maggio. Questo è un “momento Le Pen” per l’estrema destra portoghese, che affronterà un secondo turno con scarse possibilità di vittoria, ma punta a minare il sistema bipartitico in Portogallo, come ha fatto Le Pen. La domenica scorsa, uscendo dalla messa nella chiesa di São Nicolau a Lisbona, Ventura ha dichiarato il suo obiettivo di “unire tutta la destra in Portogallo e sconfiggere il socialismo”. Il secondo turno metterà alla prova la resilienza di una base conservatrice senza un proprio candidato contro i tentativi tattici dell’estrema destra di sottrarre consensi.

In Francia, al secondo turno delle elezioni presidenziali del 2002, mentre il candidato del partito gollista di centro-destra Jacques Chirac si scontrava con Jean-Marie Le Pen, venne introdotta una sorta di strategia di cordone sanitario contro l’estrema destra, nota come “Fronte Repubblicano”. L’obiettivo era quello di concentrare il voto in modo che l’estrema destra non acquisisse maggiore potere istituzionale.

Affinché tali strategie siano efficaci a breve termine, tuttavia, è necessario l’impegno di tutti i partiti democratici e antifascisti. La principale responsabilità del mantenimento del cordone sanitario ricade proprio sul partito che ha meno incentivi ad aderirvi: le tattiche elettorali hanno causato il fallimento di molte di queste strategie in molti paesi. In Spagna, infatti, si è rivelato impossibile applicare un cordone sanitario al partito di estrema destra Vox, dato che la destra spagnola non vi si è mai impegnata, anzi ha co-governato con esso numerosi consigli comunali e diverse comunità autonome.

Il Primo Ministro Luís Montenegro ha scelto di non aspettare che le speculazioni crescessero. La sera stessa delle elezioni, ha escluso un cordone sanitario contro l’estrema destra: il Partito Socialdemocratico (PSD) non sosterrà alcun candidato al secondo turno delle elezioni presidenziali: “Il PSD non sarà coinvolto nella campagna presidenziale”. Questo è l’ennesimo segnale del crollo del centrodestra portoghese e della profonda crisi, non solo dei socialisti, ma anche di una destra sempre più trumpista in risposta alla concorrenza di Chega. Per questo, lo scorso luglio il governo conservatore ha creato una nuova unità all’interno della Polizia Nazionale, responsabile della lotta all’immigrazione irregolare e del coordinamento delle espulsioni. Lo scorso ottobre ha raggiunto un accordo con Chega per modificare la Legge sulla Cittadinanza, inasprendo i requisiti e i tempi di attesa per ottenere il passaporto portoghese.

Ancora una volta, aderire all’agenda dell’estrema destra non fa altro che legittimarla e normalizzarla. Un recente studio dell’accademico Lie Philip Santoso, ” From collaboration to convergence: Nativist attitudes among non-radical right supporters” , evidenzia che quando un partito tradizionale stringe un accordo con l’estrema destra, porta i suoi elettori ad adottare l’agenda dell’estrema destra. Pertanto, sebbene la destra portoghese sembrasse avere tutto a suo favore elettoralmente da quando ha riconquistato il governo nel 2024, ora ha mostrato la sua debolezza di fronte alla forza di Chega: pagando la sua frammentazione elettorale con tre candidati con posizioni ideologiche molto simili, ha impedito loro di mantenere la presidenza dopo gli ultimi due mandati di Marcelo Rebelo de Sousa.

In effetti, gran parte della campagna elettorale di Chega è consistita nell’intensificarsi della retorica anti-immigrazione, rivolta in particolare contro le persone provenienti da India, Bangladesh e Pakistan. I loro manifesti elettorali proclamavano “Questo non è il Bangladesh”. Era un modo per canalizzare l’indignazione popolare, attingendo ai sentimenti di scarsità e insicurezza generati dalle politiche neoliberiste. Faceva ricorso a soluzioni tipiche del discorso dell’influencer coaching e le combinava con il metodo collaudato di mobilitazione delle passioni fasciste: Dio, patria e famiglia. Queste vengono presentate come “comunità di appartenenza” in contrapposizione all’”Altro” (immigrati, globalisti, woke), che viene descritto come una minaccia alla nostra esistenza.

La presidenza portoghese era stata l’ultimo baluardo di stabilità istituzionale nel turbolento panorama politico del Portogallo. Rebelo de Sousa, leader del centro radicale, un modello di Macron portoghese, ha presieduto il Paese negli ultimi dieci anni con indici di popolarità che sembravano immuni al discredito politico che ha scosso i principali partiti portoghesi e ha trovato un veicolo di espressione nel partito di estrema destra Chega.

In effetti, oltre a Chega, l’ammiraglio in pensione Henrique Gouveia e Melo – entrato in scena annunciando la sua candidatura lo scorso maggio e divenuto uno dei favoriti per la presidenza – rappresentava una sfida allo status quo portoghese del bipartitismo in chiave autoritaria. La candidatura di Gouveia e Melo si basa sulla sua popolarità, acquisita come coordinatore dell’operazione incaricata di organizzare la vaccinazione durante la pandemia nel febbraio 2021, e sulla sua presunta indipendenza politica: non è affiliato a nessuno dei principali partiti. Presentandosi come un leader capace di unire il Paese, il suo slogan elettorale, “Unire il Portogallo”, non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un tentativo di connettersi con il sentimento antipolitico che sta diventando sempre più importante nella società portoghese, offrendo una figura autorevole e ordinata. La domanda ora è quanti dei voti del 12% di Gouveia e Melo al primo turno Ventura riuscirà a ottenere.

Il Portogallo è sempre più un microcosmo di un’Europa devastata dal crollo delle forze politiche tradizionali e dall’emergere di un’ondata di autoritarismo reazionario.

L’attuale incertezza ha gravi conseguenze, dato il ruolo che il Presidente della Repubblica svolge nel sistema portoghese. Lungi dall’essere puramente parlamentare, si tratta di un sistema semi-presidenziale: sebbene il presidente non governi né nomini ministri, ha il potere di sciogliere il Parlamento, di porre il veto alle leggi da esso approvate, di contestarle dinanzi alla Corte Costituzionale e di indire referendum. Di fatto, il presidente uscente, Rebelo de Sousa, ha spinto questi poteri al limite, combinando abilmente un ampio uso delle sottigliezze offerte dalla Costituzione – come lo scioglimento – con un uso sfrenato dei social media. Pertanto, è fondamentale comprendere queste elezioni, non solo come simboliche, ma come un’elezione che avrà numerose ripercussioni nel turbolento panorama politico portoghese.

Mentre l’establishment europeo celebra la vittoria del socialista moderato José Seguro, il centro radicale portoghese si sta dissanguando a causa della frammentazione delle tradizionali alleanze politico-elettorali. Si tratta di una crisi in piena regola che l’estrema destra sta sfruttando come voto di protesta, e continua a crescere e guadagnare terreno in Portogallo: dalla guida dell’opposizione lo scorso maggio allo storico risultato di domenica, che ha portato al secondo turno delle elezioni presidenziali.

Negli ultimi giorni dello scorso ottobre, Ventura è salito sul podio dell’Assemblea nazionale portoghese e ha chiesto “uno, due o addirittura tre Salazar” per “rimettere in riga il Portogallo”, in una dimostrazione di sensibilità dittatoriale e di sfida alla tradizione democratica della Rivoluzione dei garofani, cosa che sarebbe stata impensabile qualche anno fa e che dimostra quanto sia profonda la crisi democratica in Portogallo.

Queste elezioni presidenziali, che aprono l’anno elettorale europeo, non sono più una mera formalità nel panorama politico tradizionale. Sono diventate un banco di prova, sia per il Portogallo che per l’Europa, della nuova era storica in cui stiamo entrando. In quest’epoca, il Portogallo è sempre più un microcosmo di un’Europa devastata dal crollo delle forze politiche tradizionali e dall’emergere di un’ondata di autoritarismo reazionario

