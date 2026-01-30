Sulla convivenza religiosa in Palestina. Una testimonianza di padre Novruz un pastore cristiano palestinese.

Mentre siamo sommersi storicamente dalle narrazioni sulle radici del conflitto israelo-palestinese, esistono voci e testimonianze che fanno luce su aspetti contrastanti con le vulgate sioniste della storia palestinese, che non sono distorte da logiche e progetti di segregazione e colonialismo.

Prima dell’arrivo del sionismo, quelle terre oggi martoriate, hanno vissuto una convivenza naturale tra i seguaci delle quattro religioni in Palestina: ebraismo, samaritanesimo, cristianesimo e islam, in un clima di convivenza, partenariato e vita comune. Prima che fosse aggredita dal progetto sionista, la Palestina era un mosaico religioso e comunitario che non distingueva tra un ebreo, un cristiano, un musulmano e un samaritano nelle scuole, negli ospedali o nei posti di lavoro.

In questo quadro, il sacerdote palestinese Ibrahim Nairouz, rappresenta una testimonianza vivente che si rifà a quel passato dimenticato, non solo come religioso, ma come figlio di quella terra, erede di quella storia e nipote di un martire palestinese che ha combattuto il colonialismo britannico.

Il pastore Nairouz è il pastore della Chiesa episcopale/anglicana di San Giovanni Battista ad Al-Hosn e nella città giordana di Fuhais dal 2017, avendo precedentemente prestato servizio nella Chiesa episcopale/anglicana di Nablus in Palestina. Ha un’alta posizione e considerazione nei circoli cristiani, arabi e musulmani, ed è una delle voci teologiche che hanno collegato la fede cristiana alla difesa dei diritti dei palestinesi.

Accanto alla sua testimonianza sulla storica convivenza palestinese, il pastore Nairouz ha una alta considerazione del gruppo Naturei Karta, il movimento ebraico anti-sionista che lo separa chiaramente dalla concezione sionista nella religione ebraica. Lo descrive come un “isolante per la speranza”, riaffermando l’idea che il conflitto non sia religioso come viene promosso, ma colonialista, e che ci sono ebrei, così come cristiani e musulmani, che rifiutano l’ingiustizia e l’occupazione, e credono nella giustizia e nella vera pace.

“…L’ebraismo è una religione che era presente nella storia, rispettava e aveva le sue credenze, spiritualità ed esistenza. Non c’era alcun problema eccezionale che costringesse allo scontro tra ebrei e le altre religioni in Palestina prima dell’emergere del movimento sionista. Come è noto, le religioni storiche in Palestina sono: ebraismo, samaritano, cristianesimo e islam, e queste religioni hanno sempre coesistito in un clima di fraternità e armonia sociale per molti secoli.

Rivedendo i registri delle istituzioni educative, sanitarie e amministrative, come postali, portuali, aeroporti, radio, ministeri, camere di commercio e industria, club, squadre sportive, comuni, ecc., notiamo che ebrei, cristiani, musulmani e samaritani erano insieme come colleghi o studiosi, e questo non era insolito per la società palestinese in quella fase. Pertanto, si può stabilire che il rapporto tra i fedeli delle quattro religioni in Palestina, prima dell’emergere del movimento sionista era armonioso, basato sul rispetto reciproco e sulla convivenza, in un clima di vicinato, comunione e partenariato, e questa non è solo un’eccezione in Palestina, ma anche nelle società arabe circostanti, come l’Iran, l’Iraq, l’Egitto, il Marocco, lo Yemen, e altri, dove gli ebrei vivevano come parte del tessuto sociale, purché non ci fosse alcuna ambizione da parte di nessuno di escludere l’altro

Ciò che ha successivamente deturpato la realtà è stato l’emergere del movimento sionista alla fine del XIX secolo, che ha cercato di acquisire la terra e di espellere gli altri, con l’istituzione di un’entità ebraica escludente, che ha portato alla tensione nelle relazioni e all’emergere di movimenti arabi, islamici e cristiani che rifiutavano questo orientamento. Il movimento sionista ha anche cercato di rappresentare l’ebraismo a livello globale, il che ha portato all’emergere di movimenti ebraici che lo rifiutano, in particolare il movimento “Naturei Karta”.

Ci sono esempi storici che riflettono la pacifica convivenza dei seguaci di queste religioni. Un esempio di convivenza tra ebrei, cristiani, musulmani e samaritani in Palestina prima dell’emergere del movimento sionista, si può citare le squadre sportive che hanno giocato partite locali e internazionali in nome della “Palestina”, e tra i suoi giocatori c’erano ebrei e arabi. Il personale femminile e maschile nei porti di Haifa e Jaffa, nelle poste palestinesi o nelle stazioni radio palestinesi di Gerusalemme.

Alla Scuola Episcopale di Nablus, fondata nel 1848, gli studenti ebrei studiavano insieme a colleghi samaritani, cristiani e musulmani. Inoltre, i registri dell’ospedale evangelico episcopale arabo di Nablus mostrano la presenza di ebrei tra i revisori.

C’erano quartieri in città palestinesi con nomi ebraici come Nablus, Hebron, Gerusalemme, Tiberiadi, Safed, Jaffa e altri, che sono la prova di una presenza ebraica storica pacifica.

L’ebreo in Palestina era un essere umano professionale, che lavorava in più professioni, in particolare: fare e riparare scarpe, creare oro e argento e riparare orologi. Alcuni di loro hanno anche lavorato nel commercio e nella vendita di oggetti d’antiquariato ai turisti, e sono stati anche guide turistiche. Molti ricoprivano anche posizioni nei dipartimenti governativi, privati e bancari. Queste professioni, per loro stessa natura, impongono una comunicazione continua con il resto della società, riflettendo uno stato di normale e diretta interazione quotidiana, senza barriere religiose o sociali, fatta eccezione per la differenza di credenze e di culto.

Il movimento sionista ha rovinato questo tessuto sociale armonioso. La tensione ha cominciato a emergere mentre cresceva il numero di immigrati ebrei in Palestina, specialmente quelli che abbracciavano l’ideologia sionista. Questo improvviso cambiamento nella demografia e nell’ideologia ha portato a chiare tensioni e all’emergere di scontri in città come Gerusalemme e Hebron, che hanno contribuito all’instabilità e alle normali relazioni che un tempo prevalevano.

Se vogliamo affrontare realisticamente il conflitto sulla terra di Palestina, credo che l’unica soluzione sia una soluzione a uno stato, che riporta tutti allo stato prima dell’emergere del movimento sionista.

L’esperienza ha dimostrato che eliminare una qualsiasi delle parti non è possibile, e dobbiamo accettarci a vicenda sulla base del partenariato e del rispetto.

Ma questo richiede una maturità e una convinzione generale che la guerra e l’omicidio non porteranno da nessuna parte. L’esistenza di tutte le parti è un fatto compiuto, e l’unica soluzione è la convivenza, e la ricostruzione della cultura del rispetto e della convivenza come era prima che fosse corrotta dalle ambizioni sioniste.

Credo che il movimento Naturei Karta meriti rispetto, in quanto si sta muovendo in una linea ferma e chiara verso obiettivi nobili basati sulla pace e la convivenza.

L’esistenza di un movimento ebraico antisionista dà un’impressione positiva dell’ebraismo, separandolo dal sionismo come movimento coloniale razzista. Stabilisce l’idea di separare l’ebraismo come religione spirituale e il sionismo come progetto coloniale.

Il movimento Naturi Karta sta andando nella giusta direzione. I suoi sforzi e le sue idee illuminano una scena tenebrosa, e stabilisce una cultura di accettazione dell’altro nonostante la differenza religiosa. Li invito a diffondere maggiormente il loro pensiero negli ambienti ebraici e non ebraici, essi rappresentano uno spiraglio di speranza verso un dialogo autentico.

Il cristianesimo rispetta l’altro nella sua fede, e lavora con ogni parte che cerca la pace. Naturei Karta è un movimento che rispetta la sua fede, e i cristiani palestinesi vedono la cooperazione con loro come un modo per costruire una società pacifica, basata sul detto di Cristo: “Beati gli operatori di pace, sono i figli di Dio invocati”.

Per chi promuove l’idea che il conflitto sia religioso, mentre è un conflitto coloniale con interessi di parte e oppressivi, Naturei Karta, combatte questa falsità e mostra il vero volto del conflitto. Illumina come una candela nel buio, invitando gli ebrei a liberarsi dal pensiero coloniale sionista e richiede che il mondo distingua tra religione e occupazione.

L’esistenza di questi gruppi in sé dà speranza. È vero che ha bisogno di crescere e diffondersi ulteriormente, ma rappresenta uno sforzo notevole che è rispettato da tutti coloro che credono nella pace. È il nucleo di un pensiero che può contribuire a cambiare il futuro in meglio…”, ha detto padre Nairouz.