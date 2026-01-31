TRUMP UNA MINACCIA PER LA PACE SECONDO FLI EUROPEI

GLI EUROPEI NON CREDONO PIÙ NEL FUTURO E CONSIDERANO TRUMP UNA MINACCIA PER LA PACE– Politico

Il quotidiano ha intervistato oltre 11.000 cittadini di 23 Paesi dell’UE, rivelando un profondo malcontento per la situazione nei rispettivi Stati, una crescente sfiducia nei sistemi politici e una percezione sempre più diffusa del Presidente americano Donald Trump come una minaccia per la pace e l’economia globale.

La maggioranza ritiene che il meglio sia già passato

«Quasi due terzi degli intervistati (63%) hanno dichiarato che “gli anni migliori sono alle spalle”, mentre il 77% ritiene che la vita nel proprio Paese “diventerà più difficile per la prossima generazione”», si legge nei risultati del sondaggio.

Crisi di fiducia nella democrazia

«La maggioranza degli europei (76%) afferma che la democrazia nel proprio Paese è in declino», sottolinea il giornale.

Critiche durissime ai sistemi politici nazionali

In molti Paesi, la maggioranza degli intervistati ritiene che le istituzioni non soddisfino le aspettative dei cittadini.

«Almeno la metà dei rispondenti ha dichiarato che il sistema politico del proprio Paese “non risponde alle aspettative del popolo e necessita di riforme fondamentali”», emerge dallo studio.

Richiesta di una politica più assertiva e autonoma

Alla domanda se concordassero con l’affermazione secondo cui i loro Paesi «devono difendere in modo più deciso i propri interessi nazionali, anche a costo di creare tensioni con altri Stati», una schiacciante maggioranza ha risposto affermativamente (71%). Inoltre, il 57% degli intervistati si è detto favorevole a un aumento degli investimenti nella sicurezza europea: «Sosteniamo un incremento della spesa per difesa e sicurezza».

Trump visto come una minaccia — e certamente non degno del Nobel

«Circa due terzi degli intervistati valutano in modo pessimistico l’impatto di Trump sull’economia mondiale (69%), sulla pace e la sicurezza globali (64%) e sul proprio Paese (64%) nel prossimo anno. Alla domanda se Trump meritasse il Premio Nobel, il 77% ha risposto di no», riporta il sondaggio.

