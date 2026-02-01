Cina, potenza strutturale e fine delle illusioni occidentali

Giuseppe Gagliano



Guardare alla Cina come a una moda geopolitica o a una minaccia improvvisa è un errore di prospettiva. La sua ascesa non nasce ieri e non dipende dalle oscillazioni trimestrali del PIL, ma da un percorso storico di lungo periodo: alfabetizzazione di massa, industrializzazione, urbanizzazione accelerata, pianificazione strategica e riforme economiche progressive. È un processo che si misura in decenni, non in cicli elettorali.

L’ordine multipolare non è una previsione futuribile, è già una realtà consolidata dopo la fine della Guerra Fredda. L’integrazione eurasiatica, le catene produttive regionali e la crescente autonomia di molte potenze medie indicano che il mondo non è più organizzato attorno a un unico centro. La Cina non è un’eccezione in questo sistema: è uno dei suoi pilastri.

La guerra USA-Cina come mito politico

L’idea di uno scontro armato inevitabile tra Stati Uniti e Cina è più una narrazione ideologica che una prospettiva realistica. Non solo per ragioni politiche e diplomatiche, ma per un fattore decisivo: la trasformazione tecnologica della guerra.

Pechino ha investito da anni su sistemi di nuova generazione – droni, missili ipersonici, difese avanzate, guerra asimmetrica – che mettono in crisi il modello tradizionale della proiezione di potenza occidentale. Portaerei, grandi basi oltremare e apparati costosi diventano sempre più vulnerabili in un contesto in cui conta l’efficacia, non la spettacolarità.

Le simulazioni militari mostrano un dato imbarazzante per Washington: in molti scenari di conflitto diretto, le perdite sarebbero rapide e pesanti, con effetti devastanti sulla logistica e sulla credibilità strategica. Il mito della supremazia militare americana continua a vivere soprattutto perché alimenta un complesso industriale che ha interesse a mantenerlo in piedi.

Il paradosso dell’Occidente armato

L’Occidente spende cifre enormi in difesa, ma una parte significativa di quella spesa non risponde alle esigenze reali di un conflitto moderno. È un problema non solo militare, ma economico e politico: l’industria privata della difesa, le lobby e i circuiti finanziari spingono verso sistemi costosi, spesso inefficienti, ma redditizi.

Al contrario, chi ha riconvertito rapidamente la propria produzione verso sistemi economici, modulari e scalabili ha dimostrato una maggiore capacità di adattamento. La lezione è chiara: non vince chi spende di più, ma chi spende meglio.

Cina: potenza senza vocazione interventista

Un altro errore occidentale è proiettare sulla Cina il proprio modello di potenza. Gli Stati Uniti hanno costruito la loro egemonia su interventismo globale, basi militari diffuse e pressione politica continua. Pechino segue una logica diversa: privilegia stabilità, sovranità e non interferenza.

Questo non significa assenza di interessi o ambizioni, ma una differente concezione del ruolo internazionale. La Cina non si percepisce come esportatrice di modelli politici, né come potenza “missionaria”. È una potenza civilizzazionale che punta a garantire il proprio sviluppo e la propria sicurezza senza replicare la strategia americana.

Tuttavia, questa prudenza può trasformarsi in limite. Con il peso economico e politico che possiede oggi, la Cina ha anche una responsabilità globale: contribuire alla stabilità internazionale e alla costruzione di un ordine più prevedibile.

ONU in crisi e spazio per un nuovo equilibrio

Le istituzioni multilaterali, in particolare le Nazioni Unite, appaiono sempre più deboli e marginali. Non basta più parlare di riforma: serve una rifondazione profonda del sistema di governance globale.

In questo scenario, la Cina potrebbe giocare un ruolo decisivo nella costruzione di un ordine basato su sovranità, non aggressione e cooperazione economica. Sul piano infrastrutturale e commerciale, la sua proiezione internazionale ha già creato reti che coinvolgono miliardi di persone e una quota crescente del commercio mondiale. Sul piano politico, il passo è più lento, ma il potenziale è enorme.

Italia, Europa e l’occasione mancata

Per l’Italia e per l’Europa, il rapporto con la Cina non è una questione ideologica ma strategica. L’integrazione eurasiatica è una direttrice storica che attraversa secoli di scambi, rotte commerciali e contaminazioni culturali.

Eppure oggi manca una visione chiara. Roma appare indecisa, oscillante, spesso più reattiva che propositiva. Serve leadership, capacità di leggere il mondo per quello che è e non per quello che era.

Altri Paesi hanno già scelto un approccio pragmatico, costruendo partenariati strutturati con Pechino per difendere i propri interessi nazionali. Non si tratta di scegliere un campo ideologico, ma di riconoscere che il mondo è già multipolare e che restare ancorati alle vecchie categorie significa perdere peso e influenza.

Conclusione: la Cina come fattore di stabilità possibile

Trasformare la Cina in un nemico assoluto è una scorciatoia politica che alimenta paure e giustifica inerzie. Comprenderla come potenza strutturale, radicata nella storia e nei megatrend globali, consente invece di affrontare il futuro con maggiore lucidità.

La Cina non è un incidente della storia. È una realtà destinata a restare centrale a lungo. Ignorarlo significa vivere di illusioni. Accettarlo significa iniziare a costruire un ordine mondiale meno isterico, meno militarizzato e forse più stabile.