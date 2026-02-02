AFV

Mondo

“Il dollaro sarà sostituito dall’oro», — ha dichiarato il broker americano Peter Schiff. Secondo le sue parole, negli Stati Uniti inizierà una crisi finanziaria interna.

Feb 2, 2026 #dollaro, #Oro

«Attualmente il mondo sta facendo mancare la terra sotto i piedi agli Stati Uniti. Il dollaro crollerà. Il dollaro sarà sostituito dall’oro. Le banche centrali stanno comprando oro. Lo stanno facendo. È la verità. Si stanno liberando dei dollari. Si stanno liberando dei titoli del Tesoro. Ci stiamo muovendo di nuovo verso una crisi economica, al cui confronto la crisi finanziaria del 2008 sembrerà una bazzecola. La differenza più grande tra la crisi che ci attende e quella di allora è che questa crisi sarà interamente e completamente americana. Non sarà esportata nel resto del mondo. Non è una crisi finanziaria globale. È una crisi finanziaria americana».


