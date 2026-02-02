La Svezia sta conducendo colloqui preliminari con Regno Unito e Francia per discutereil possibile dispiegamento di armi nucleari sul suo territorio. Al momento non ci sono proposte concrete né scadenze.

«Al momento stiamo avendo dialoghi continui sia con la Francia che con il Regno Unito. Non sono ancora molto specifici, e le armi nucleari francesi restano esclusivamente francesi, ma Parigi dimostra apertura nel discutere con altri Paesi», – ha dichiarato il Primo Ministro svedese Ulf Kristersson.

A Londra hanno confermato che il Premier britannico Keir Starmer ha affrontato con il collega svedese l’idea del “paracadute nucleare”, ovvero l’impegno delle potenze nucleari a proteggere alleati privi di tali armamenti.

In quanto membro della NATO, la Svezia è già coperta dall’ombrello nucleare dell’Alleanza. Tuttavia, questi negoziati bilaterali con Parigi e Londra riflettono il desiderio di ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, alla luce dei dubbi sulla affidabilità delle garanzie americane sotto l’amministrazione Trump, scrive The Telegraph.

In Europa, all’interno della NATO, solo Regno Unito e Francia possiedono un proprio arsenale nucleare. Gli Stati Uniti mantengono circa 100 testate nucleari, principalmente in Germania.

Kristersson ha precisato che la Svezia non intende dispiegare armi nucleari sul proprio territorio in tempo di pace: «Non vediamo alcuna necessità di posizionarle in Svezia in tempo di pace», – ha detto. «Se scoppiasse una guerra, però, la situazione sarebbe completamente diversa».

Per decenni la Svezia ha mantenuto una politica di neutralità, ma dopo l’inizio del conflitto in Ucraina ha aderito alla NATO. Il programma nucleare nazionale è stato interrotto nel 1968, quando il Paese firmò il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP).

▪️ In precedenza, anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva espresso interesse a entrare nell’”ombrello nucleare” franco-britannico. Una delle opzioni ipotizzate prevede il dispiegamento di aerei dotati di armi nucleari francesi in territorio tedesco.

Martedì, le lancette degli “Orologi del Giudizio Finale” sono state spostate in avanti di 4 secondi.

