L’esercito israeliano spinge per “ridurre” gli aiuti a Gaza durante la seconda fase del cessate il fuoco

Secondo quanto riportato dai media israeliani il 29 gennaio, l’esercito israeliano sta spingendo per ridurre a soli 200 il numero di camion che entrano a Gaza durante la “Fase due” del piano di “cessate il fuoco” di Donald Trump.

“Il volume dei camion degli aiuti umanitari dovrebbe essere ridotto da 600 a circa 200 al giorno come parte della Fase II del piano di cessate il fuoco degli Stati Uniti”, hanno affermato fonti militari citate dal Jerusalem Post.

“Valutazioni professionali pre e post belliche mostrano che la popolazione di Gaza necessita solo di 200 camion al giorno. Quasi tutti i camion che entrano a Gaza oltre la soglia dei 200, e certamente oltre i 600, vengono sequestrati da Hamas e utilizzati per consolidare il suo controllo sulla Striscia”, hanno aggiunto le fonti.

I termini dell’accordo di cessate il fuoco dell’ottobre 2025 stabiliscono che 600 camion di aiuti umanitari debbano entrare nella Striscia di Gaza ogni giorno.

“Sebbene Israele fosse obbligato a inviare 600 camion al giorno come parte della Fase I del cessate il fuoco nell’ottobre 2025, in parte per ripristinare la sicurezza alimentare a lungo termine e in parte semplicemente per costruire un rapporto di buona volontà con l’amministrazione Trump, la Fase Due può e deve essere diversa”, hanno continuato le fonti.

Durante tutta la prima fase, Israele aveva già limitato severamente la quantità di aiuti in entrata a Gaza, violando l’accordo.

Secondo l’ultima dichiarazione dell’Ufficio Stampa del Governo di Gaza, dall’inizio del cessate il fuoco sono entrati solo 25.816 camion sui 60.000 richiesti. Ciò equivale ad appena il 43%, ovvero circa 260 camion al giorno, da quando è stata raggiunta la tregua.

L’ufficio stampa ha dichiarato che in alcuni giorni non è stato consentito l’ingresso ai camion, mentre in altri ne sono stati ammessi meno di 200.

Israele continua a ritardare la riapertura del valico di Rafah. Si prevede che riaprirà nei prossimi giorni, poiché Tel Aviv aveva collegato la decisione al recupero dell’ultimo prigioniero morto a Gaza, avvenuto questa settimana.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha recentemente dichiarato che il valico sarà aperto solo ai pedoni, non al trasporto di merci commerciali. Tel Aviv afferma di voler impedire l’ingresso di prodotti “a duplice uso” che, a suo dire, potrebbero essere utilizzati per fabbricare armi.

“La posizione dell’esercito è che l’interruzione o la riduzione significativa degli aiuti è l’unico strumento che potrebbe danneggiare l’apparato economico di Hamas, ma tale decisione spetta alla leadership politica”, ha riferito Haaretz giovedì.

Da quando è stato raggiunto il cessate il fuoco all’inizio di ottobre, Israele ha ucciso oltre 490 palestinesi, distrutto migliaia di edifici e ampliato la sua presenza all’interno di Gaza, violando l’accordo.

Il mese scorso, l’organismo di monitoraggio della fame nel mondo sostenuto dalle Nazioni Unite, l’Integrated Food Security Phase Classification (IPC), ha affermato che “la popolazione della Striscia di Gaza deve ancora far fronte a livelli elevati di insicurezza alimentare acuta e malnutrizione acuta”.

