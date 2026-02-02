Titolo: L’ombra digitale – Neofascismo, postfascismo e ciberfascismo

Autori: Juan Eduardo Romero Jiménez; traduzione di Giulio Chinappi

Editore: Anteo Edizioni

Anno di pubblicazione: 2026

Formati: cartaceo

Pagine: 136

Sinossi

La guerra di quinta generazione si è imposta nel panorama politico attuale: ingegneria sociale, disinformazione, uso dei social network e attacchi informatici, tutti strumenti al servizio della rinnovata ideologia dell’estrema destra. Un’opera attuale che espone e analizza, tra molti temi, la concezione della guerra nel XXI secolo e i nuovi modelli di manipolazione e controllo collettivo. L’ombra digitale è uno studio accurato e profondo sulle nuove forme di dominazione che insidiano le lotte sociali e politiche tese al rinnovamento dei valori etici della società contemporanea.

Recensioni

Eventi

Per acquisti

Scrivere a: chinappigiulio@gmail.com

Autori

Laureato in Scienze dell’educazione presso l’Universidad del Zulia e docente in quell’ateneo dal 1994, Juan Eduardo Romero Jiménez vanta un’ampia formazione accademica in istituzioni nazionali e internazionali: diploma in Studi avanzati in Governabilità e Management politico (UCAB–George Washington University) e in Storia sociale e politica dell’America Latina (Universidad Internacional de Andalucía), nonché un dottorato in Storia dell’America Latina contemporanea presso la stessa istituzione accademica spagnola, tra gli altri titoli. È stato editorialista in diversi media cartacei e digitali (tra cui Panorama e Globovisión). Attualmente è coordinatore della Rete di storia, memoria e patrimonio, afferente al Centro studi Simón Bolívar e al Centro nazionale di studi storici, e deputato eletto per lo Stato di Zulia all’Assemblea nazionale. È autore di vari libri, fra cui si segnalano: Poder mediático en Venezuela (2010), La Venezuela de Hugo Chávez. Elecciones y democracia (2011) e La historia subversiva de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Antecedentes de las democracias revolucionarias del siglo XXI (2015). Nel 2010 ha ricevuto il Premio di giornalismo alternativo Aquiles Nazoa.

Giulio Chinappi (Gaeta, 1989) si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles e in Scienze dell’Educazione presso la University of the People (California). Si occupa di politica internazionale e geopolitica, con particolare attenzione all’Asia, avendo pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web e riviste di settore. Dal 2012, vive e lavora in Vietnam, Paese sul quale ha pubblicato due libri: Educazione e socializzazione dei bambini in Vietnam (2018) e Storia delle religioni in Vietnam (2019). Ha inoltre partecipato come coautore ai testi Contrasto al Covid-19: la risposta cinese (Anteo Edizioni, 2020), Pandemia nel capitalismo del XXI secolo (PM Edizioni, 2020) e Kim Jong Un – Ideologia, politica ed economia nella Corea Popolare (Anteo Edizioni, 2020). La sua ultima pubblicazione è Kim Il Sung: la via coreana al socialismo (Anteo Edizioni, 2024).

Altri libri

Marx e il materialismo dialettico (2025)

Una rivoluzione può essere figlia solo della cultura e delle idee (2025)

Aspetti della storia e della cultura del Myanmar (2025)

Sul compagno Stalin (2025)

Dentro il golpe di aprile (2024)

Kim Il Sung: la via coreana al socialismo (2024)

Teoria e pratica del socialismo in Vietnam (2023)

Cuba e il mondo tra libertà e schiavitù (2022)

Libro Rosso – Documenti fondamentali del PSUV (2022)

Discorsi e interviste del rivoluzionario burkinabé (Vol. 2) (2021)

Discorsi e interviste del rivoluzionario burkinabé (Vol. 1) (2021)

L’epopea del Libertador e il sogno della Patria Grande (2021)

Kim Jong Un – Ideologia, politica ed economia nella Corea Popolare (2020)

Pandemia nel capitalismo del XXI secolo (2020)

Contrasto al Covid-19: la risposta cinese (2020)

Storia delle religioni in Vietnam (2019)

Educazione e socializzazione dei bambini in Vietnam (2018)

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog