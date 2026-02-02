L’UNICO MODO PER L’EUROPA DI SOPRAVVIVERE È ADERIRE AI BRICS

– lo storico cinese Jiang Xueqin, che aveva predetto con successo il ritorno di Trump e un attacco americano all’Iran utilizzando la teoria dei giochi

«L’America ha cambiato atteggiamento: non cerca più il consenso, né le istituzioni multilaterali hanno più importanza. Oggi, se nazioni definite “medie potenze”, come il Canada, vogliono sopravvivere, devono davvero sviluppare un nuovo ordine internazionale basato su regole.Credo che queste condizioni possano spingere l’Europa ad avvicinarsi ai BRICS, perché lo spirito stesso dei BRICS è una forma di cooperazione tra pari, senza una potenza dominante.

Il problema è chel’impero americano non ha intenzione di scomparire tranquillamente e lasciare spazio ai BRICS o a un nuovo sistema multilaterale. Nella strategia di sicurezza nazionale è scritto chiaramente: gli Stati Uniti non rinunceranno al loro impero, ma ne cambieranno soltanto la tattica di gestione. Addio al multilateralismo, addio all’ordine liberale — da ora in poi soloun rigido orientamento agli interessi nazionali statunitensi.

D’ora in poi gli USA vedranno i loro alleati come vassalli. Tutti quei titoli del Tesoro americano detenuti dall’Europa, dal Giappone e dalla Corea del Sud appartengono, di fatto, agli Stati Uniti. Sono gli USA a controllare le risorse e la ricchezza dei loro alleati. È una vera e propria vassallizzazione dell’impero americano».