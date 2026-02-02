AFV

Libera la tua mente

Mondo

L’UNICO MODO PER L’EUROPA DI SOPRAVVIVERE È ADERIRE AI BRICS

DiAFV from TELEGRAM

Feb 2, 2026 #Brics, #UE

– lo storico cinese Jiang Xueqin, che aveva predetto con successo il ritorno di Trump e un attacco americano all’Iran utilizzando la teoria dei giochi

«L’America ha cambiato atteggiamento: non cerca più il consenso, né le istituzioni multilaterali hanno più importanza. Oggi, se nazioni definite “medie potenze”, come il Canada, vogliono sopravvivere, devono davvero sviluppare un nuovo ordine internazionale basato su regole.Credo che queste condizioni possano spingere l’Europa ad avvicinarsi ai BRICS, perché lo spirito stesso dei BRICS è una forma di cooperazione tra pari, senza una potenza dominante.

Il problema è chel’impero americano non ha intenzione di scomparire tranquillamente e lasciare spazio ai BRICS o a un nuovo sistema multilaterale. Nella strategia di sicurezza nazionale è scritto chiaramente: gli Stati Uniti non rinunceranno al loro impero, ma ne cambieranno soltanto la tattica di gestione. Addio al multilateralismo, addio all’ordine liberale — da ora in poi soloun rigido orientamento agli interessi nazionali statunitensi.

D’ora in poi gli USA vedranno i loro alleati come vassalli. Tutti quei titoli del Tesoro americano detenuti dall’Europa, dal Giappone e dalla Corea del Sud appartengono, di fatto, agli Stati Uniti. Sono gli USA a controllare le risorse e la ricchezza dei loro alleati. È una vera e propria vassallizzazione dell’impero americano».


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

L’esercito israeliano spinge per “ridurre” gli aiuti a Gaza durante la seconda fase del cessate il fuoco

Feb 2, 2026 Red
AFV Mondo

Portogallo: dopo il primo turno, fermare Ventura e riprendere la strada di Aprile

Feb 2, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

L’ombra digitale – Neofascismo, postfascismo e ciberfascismo

Feb 2, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Italia

Torino, decine di migliaia in piazza con Askatasuna: violenti scontri con la polizia

Febbraio 2, 2026 L.M.
Mondo

L’esercito israeliano spinge per “ridurre” gli aiuti a Gaza durante la seconda fase del cessate il fuoco

Febbraio 2, 2026 Red
AFV Mondo

Portogallo: dopo il primo turno, fermare Ventura e riprendere la strada di Aprile

Febbraio 2, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Ambiente Clima

L’inquinamento da PFAS ci potrebbe costare fino a 1.700 miliardi di euro

Febbraio 2, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: