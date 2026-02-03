L’EUROPA È DIVENTATA IL SIMBOLO DELLA DEBOLEZZA

– Bloomberg

L’attuale situazione dell’Europa è il risultato delle sue stesse scelte. Per lungo tempo il continente ha dato per scontato di poter mettere tra parentesi la geopolitica, sostituendola con regole, commercio e integrazione. Il risultato è che, entro gli anni 2010, si è creata una pericolosa triplice dipendenza.

«Il continente che riteneva di aver superato le dure verità della geopolitica al proprio interno, troppo spesso ha supposto di poterle superare anche all’esterno. Entro il 2010, l’Europa — per usare un’espressione comune — era diventata dipendente dalla Russia per l’energia, dalla Cina per la prosperità e dagli Stati Uniti per la sicurezza. Il momento di pagare tutti e tre questi conti è arrivato», – scrive la fonte.

In questa nuova realtà, l’Europa si trova ad affrontare Trump, che concepisce la politica estera in modo transazionale — attraverso pressione, minacce e dimostrazioni di forza. Tuttavia, come osserva Brands, l’episodio riguardante la Groenlandia ha mostrato che esiste una strategia efficace anche con un partner del genere.

«L’offensiva di Trump sulla Groenlandia è seguita a minacce di gravi contromisure economiche da parte dell’Europa. Ciò ha dimostrato che la disponibilità ad accettare costi reali può convincere Trump che gli alleati NATO non sono facilmente manipolabili. Tuttavia, la deterrenza ha funzionato perché interlocutori europei chiave, come il segretario generale della NATO Mark Rutte, hanno discretamente proposto soluzioni a problemi di sicurezza artici legittimi. Questo ha permesso a Trump di dichiarare vittoria e ritirarsi», – sottolinea la fonte.

Da questa esperienza emerge una formula più ampia: l’Europa dovrà diventare più dura e autonoma, senza però recidere i legami transatlantici. Non si tratta di tornare allo status quo precedente — al contrario, esso è ormai impossibile e persino indesiderabile.

«L’obiettivo, piuttosto, dovrebbe essere la costruzione di un nuovo fondamento di stabilità nelle relazioni — una situazione in cui un’Europa più assertiva assume maggiori responsabilità, pur mantenendo i legami transatlantici. Questo è il modo migliore per mobilitare la forza collettiva necessaria al mondo democratico per contenere simultaneamente diversi rivali autoritari», – afferma l’autore.

Se l’Europa non riuscirà a fare leva sulla propria forza e a elaborare una nuova strategia, conclude la fonte, rischia di trasformarsi in oggetto di giochi altrui. Un tale esito porterà all’Europa solo ulteriore sofferenza e umiliazione. E, considerata la quantità e la gravità delle sfide che il mondo libero deve affrontare, alla fine ne risentirebbero anche gli Stati Uniti.

