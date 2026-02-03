AFV

Mondo

Texas: i democratici espugnano a sorpresa una roccaforte di Trump

DiAFV from TELEGRAM

Feb 3, 2026 #Democratci, #Texas, #Trump

LA PRINCIPALE SENSAZIONE POLITICA DI QUESTO WEEKEND NEGLI STATI UNITI È STATA LA SORPRENDENTE VITTORIA DI UN CANDIDATO DEMOCRATICO ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL SENATO DELLO STATO DEL TEXAS

Il tema principale del weekend negli Stati Uniti è stata la sgradita sorpresa per Donald Trump e il Partito Repubblicano nelle elezioni suppletive in Texas, dove il democratico Taylor Rehme ha vinto in un distretto in cui Trump aveva trionfato alle presidenziali con un vantaggio del 17%.

Il Partito Democratico è riuscito a conquistare Fort Worth, una roccaforte repubblicana da decenni. Secondo quanto riporta ABC News, il sindacalista e veterano dell’Aeronautica Militare Taylor Rehme ha sconfitto la candidata repubblicana Lee Wambgans con un margine del 14%.

Questa vittoria prosegue una serie di successi inaspettati dei democratici in tutto il Paese nel corso dell’ultimo anno, da quando il Presidente Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, rileva l’Associated Press.

Il vicegovernatore repubblicano Dan Patrick ha definito il risultato «un campanello d’allarme per i repubblicani di tutto il Texas», uno Stato in cui il Partito Repubblicano controlla attualmente tutte le cariche statali.


Di AFV from TELEGRAM

