AFV

Libera la tua mente

AFV Italia

Black bloc: utili idioti o servi dei servizi?

DiL.M.

Feb 4, 2026 #Black block, #Scontri, #Torino


Foto screenshot

Ogni volta che una protesta riesce a portare in piazza migliaia di persone, con rivendicazioni chiare e condivise, accade sempre la stessa cosa: arriva la violenza. Non quella strutturale del potere, ma quella spettacolare, distruttiva, cieca. E puntualmente la protesta sparisce, inghiottita dagli scontri.
I Black bloc agiscono così da decenni. Rompono, incendiano, affrontano la polizia. Il risultato, invariabilmente, è uno solo: l’attenzione mediatica si sposta dalle ragioni della piazza alle vetrine spaccate. La protesta non esiste più, resta solo il disordine. Se questo è “fare la lotta”, è una lotta che perde sempre.
Ma c’è di più. Questo tipo di azione offre su un vassoio d’argento il miglior argomento possibile alle destre di governo: più repressione, più controlli, più leggi speciali, meno spazio per il dissenso. Ogni manganello diventa “necessario”, ogni divieto “inevitabile”. Chi governa ringrazia.
A questo punto la domanda è legittima. Possibile che, ogni volta, questi gruppi riescano a infiltrarsi senza problemi? Possibile che riescano sempre a colpire nel momento più utile al potere e più dannoso per chi protesta? A pensar male si farà peccato, ma l’Italia è il Paese che ha conosciuto Gladio e la P2, non esattamente un contesto vergine da operazioni sporche e apparati deviati.
Nessuna accusa diretta, sia chiaro. Ma nemmeno ingenuità. O siamo di fronte a militanti incapaci di capire che stanno sabotando le stesse lotte che dicono di difendere, oppure a qualcosa di peggio: una funzione precisa, sistemica, che serve a neutralizzare il dissenso trasformandolo in problema di ordine pubblico.
E allora la domanda resta, inevitabile:
Black bloc: utili idioti o servi dei servizi?
In entrambi i casi, una certezza c’è: non sono mai dalla parte di chi protesta davvero

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

AFV Mondo

Petrolio come arma, sovranità come bersaglio: l’ennesima offensiva di Washington contro Cuba

Feb 4, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Le elezioni in Myanmar tra instabilità interna e ricerca di legittimità

Feb 4, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Italia

REFERENDUM, GOVERNO, POTERE

Feb 3, 2026 Franco Astengo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Petrolio come arma, sovranità come bersaglio: l’ennesima offensiva di Washington contro Cuba

Febbraio 4, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

L’Europa parla parla, ma non è pronta alla guerra

Febbraio 4, 2026 L.M.
AFV Italia

Black bloc: utili idioti o servi dei servizi?

Febbraio 4, 2026 L.M.
Mondo

Muoversi nella Cisgiordania occupata: l’odissea che racconta l’apartheid israeliana

Febbraio 4, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: