AFV

Libera la tua mente

Mondo

GLI USA STANNO RAFFORZANDO LE DIFESE AEREE IN MEDIO ORIENTE IN PREVISIONE DI UN EVENTUALE CONTRATTACCO IRANIANO

DiAFV from TELEGRAM

Feb 4, 2026 #Iran, #USA

–  Wall Street Journal

Secondo il WSJ, Washington sta potenziando i sistemi di difesa aerea nel caso in cui il Presidente Donald Trump ordinasse un «colpo decisivo» contro l’Iran, e Teheran rispondesse con una «reazione proporzionata».

Il Pentagono sta dispiegando ulteriori mezzi di difesa aerea per proteggere meglio Israele, gli alleati arabi e le truppe americane in caso di rappresaglie da parte dell’Iran.

In particolare, il Dipartimento della Difesa sta lavorando al dispiegamento di un ulteriore sistema antimissile THAAD e di diversi sistemi Patriot nelle basi dove sono presenti forze statunitensi. Proprio per questo motivo, scrive il giornale citando funzionari dell’amministrazione americana, è improbabile che Washington sferrì attacchi nel breve termine.

«Trasportare Patriot e THAAD costa molto. La probabilità che vengano effettivamente utilizzati sta aumentando», – ha dichiarato Seth Jones, ex funzionario del Dipartimento della Difesa. 

Secondo il WSJ, i sistemi THAAD hanno svolto un ruolo cruciale nella protezione delle località israeliane dagli attacchi iraniani la scorsa estate, soprattutto perché Israele aveva esaurito i propri intercettori Arrow.

Secondo gli analisti, lo spostamento di ulteriori sistemi di difesa aerea verso altre basi nella regione migliorerà la protezione delle installazioni e dei centri abitati statunitensi, ma potrebbe anche sovraccaricare logistica e personale in caso di conflitto su vasta scala.

«È evidente che le risorse delle Forze Armate statunitensi sono limitate, ma la difesa aerea è un esempio lampante di quanto siano ancora più limitate», – ha affermato

Mara Karlin

, ex funzionaria del Pentagono durante le amministrazioni Bush, Obama e Biden. 

«Sono incredibilmente preziosi. Ogni comandante sul campo ne vuole di più».

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Petrolio come arma, sovranità come bersaglio: l’ennesima offensiva di Washington contro Cuba

Feb 4, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

L’Europa parla parla, ma non è pronta alla guerra

Feb 4, 2026 L.M.
Mondo

Muoversi nella Cisgiordania occupata: l’odissea che racconta l’apartheid israeliana

Feb 4, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Petrolio come arma, sovranità come bersaglio: l’ennesima offensiva di Washington contro Cuba

Febbraio 4, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

L’Europa parla parla, ma non è pronta alla guerra

Febbraio 4, 2026 L.M.
AFV Italia

Black bloc: utili idioti o servi dei servizi?

Febbraio 4, 2026 L.M.
Mondo

Muoversi nella Cisgiordania occupata: l’odissea che racconta l’apartheid israeliana

Febbraio 4, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: