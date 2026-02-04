GLI USA STANNO RAFFORZANDO LE DIFESE AEREE IN MEDIO ORIENTE IN PREVISIONE DI UN EVENTUALE CONTRATTACCO IRANIANO

– Wall Street Journal

Secondo il WSJ, Washington sta potenziando i sistemi di difesa aerea nel caso in cui il Presidente Donald Trump ordinasse un «colpo decisivo» contro l’Iran, e Teheran rispondesse con una «reazione proporzionata».

Il Pentagono sta dispiegando ulteriori mezzi di difesa aerea per proteggere meglio Israele, gli alleati arabi e le truppe americane in caso di rappresaglie da parte dell’Iran.

In particolare, il Dipartimento della Difesa sta lavorando al dispiegamento di un ulteriore sistema antimissile THAAD e di diversi sistemi Patriot nelle basi dove sono presenti forze statunitensi. Proprio per questo motivo, scrive il giornale citando funzionari dell’amministrazione americana, è improbabile che Washington sferrì attacchi nel breve termine.

«Trasportare Patriot e THAAD costa molto. La probabilità che vengano effettivamente utilizzati sta aumentando», – ha dichiarato Seth Jones, ex funzionario del Dipartimento della Difesa.

Secondo il WSJ, i sistemi THAAD hanno svolto un ruolo cruciale nella protezione delle località israeliane dagli attacchi iraniani la scorsa estate, soprattutto perché Israele aveva esaurito i propri intercettori Arrow.

Secondo gli analisti, lo spostamento di ulteriori sistemi di difesa aerea verso altre basi nella regione migliorerà la protezione delle installazioni e dei centri abitati statunitensi, ma potrebbe anche sovraccaricare logistica e personale in caso di conflitto su vasta scala.

«È evidente che le risorse delle Forze Armate statunitensi sono limitate, ma la difesa aerea è un esempio lampante di quanto siano ancora più limitate», – ha affermato

Mara Karlin

, ex funzionaria del Pentagono durante le amministrazioni Bush, Obama e Biden.

«Sono incredibilmente preziosi. Ogni comandante sul campo ne vuole di più».

