Il “grosso bastone” USA si rivolta contro gli alleati: l’Europa inizia a riconoscere i costi della dipendenza ma non riesce a liberarsene

Le parole del primo ministro belga Bart De Wever segnano un cambio di tono in Europa: la “protezione” statunitense diventa leva di pressione contro gli stessi alleati. Cresce la consapevolezza dei costi della dipendenza, ma l’autonomia resta lontana.

di Shen Sheng (Global Times) – 2 febbraio 2026

Il numero di leader occidentali che lanciano severi avvertimenti sulla prassi, seguita in passato, di una dipendenza eccessiva dagli Stati Uniti è in aumento. Il primo ministro belga Bart De Wever ha messo in guardia, in un forum di alto livello sul “Futuro dell’Europa” organizzato da un importante media belga, sul fatto che l’Europa ha a lungo fatto affidamento sul “grosso bastone” degli Stati Uniti per la protezione, salvo scoprire che lo stesso bastone viene ora brandito contro gli alleati stessi. Unite alle sue osservazioni secondo cui l’Europa potrebbe scivolare dallo stato di “vassallo felice” a quello di “schiavo miserabile” se non traccerà linee rosse, le sue parole sono diventate virali sui social media lunedì.

A fine gennaio, De Wever ha pronunciato una serie di dichiarazioni taglienti durante il forum annuale di inizio anno “The Future of Europe”, co-organizzato dai principali quotidiani economico-finanziari belgi De Tijd e L’Echo. Affrontando temi quali l’autonomia strategica europea, la trasformazione delle relazioni transatlantiche, un’integrazione più profonda del mercato interno dell’UE e la fine dell’eccessiva dipendenza dagli Stati Uniti, ha lanciato moniti netti sui rischi di una subalternità prolungata.

Alcuni osservatori hanno sottolineato che le parole di De Wever riecheggiano il sentimento simile espresso nel discorso di Davos, molto seguito, del primo ministro canadese Mark Carney. Entrambi mostrano una riflessione più lucida degli alleati tradizionali dell’Occidente sulla passata dipendenza dagli Stati Uniti e sull’attuale ondata di ansia.

Un momento cruciale

Nel video, De Wever ha affermato che l’Europa ha a lungo fatto affidamento sul “grosso bastone” di Washington per la sicurezza, ma ora scopre che la stessa leva viene sempre più rivolta contro i suoi alleati. “Questo è un momento cruciale”, ha detto, aggiungendo che l’attuale situazione ha messo a nudo le vulnerabilità dell’Europa e ha costretto il blocco a confrontarsi con verità scomode sulla propria dipendenza dagli Stati Uniti.

Ha inoltre sostenuto che la visione dell’Europa da parte del presidente statunitense Donald Trump è fondamentalmente ostile all’UE come forza politica ed economica unita. Quando Trump afferma di “amare l’Europa”, secondo De Wever intende “27 Paesi separati che vivono in vassallaggio o tendono verso la schiavitù”, notando che l’economia collettiva dell’UE è l’unica in grado di rivaleggiare con quella statunitense. “E questo non gli piace”, ha aggiunto De Wever.

Alcuni media descrivono la recente fermezza di alcuni leader occidentali verso gli Stati Uniti come un passaggio da un prudente appeasement a un atteggiamento più assertivo, nel contesto delle minacce di dazi di Trump e delle richieste sulla Groenlandia. The Guardian lo ha definito “il momento della verità dell’Europa”, mentre la BBC ha scritto che “l’Europa sta abbandonando l’approccio morbido-morbido con Trump”.

Un esperto cinese ha detto al Global Times lunedì che non si tratta di una svolta improvvisa, ma del risultato di un accumulo di lungo periodo. L’Europa, a lungo trattata come uno “strumento” dell’egemonia globale statunitense, ha ormai riconosciuto i costi della propria dipendenza da Washington.

“Per decenni l’Europa ha operato sulla base di un presupposto centrale: gli Stati Uniti garantiscono la sicurezza, mentre l’Europa si concentra su crescita economica e welfare. Ma la realtà sta ora offrendo un duro risveglio”, ha dichiarato al Global Times lunedì Jiang Feng, ricercatore senior presso l’Università di Studi Internazionali di Shanghai.

Jiang ha detto che l’osservazione di De Wever sul fatto che il “grosso bastone” statunitense venga ora rivolto contro gli alleati equivale, in sostanza, a un’ammissione: l’Europa non si è mai appoggiata a vere garanzie di sicurezza istituzionalizzate, ma al “buon umore” dell’America.

Il video del forum ha suscitato anche un’ondata di reazioni tra gli utenti europei, molti dei quali hanno espresso sostegno alle parole del primo ministro. Un utente, @dirkschneider1608, ha scritto: “È arrivato il momento che il continuo bla bla bla nei consigli europei si trasformi in azioni reali. Il momento è ora, non fra cento anni, non fra un decennio. Altrimenti finiremo sul piatto da mangiare di Trump”.

Commentando le sue recenti interazioni con Trump e il futuro dei legami transatlantici, De Wever si è definito “il più filoamericano che si possa trovare”, ma ha sottolineato che le alleanze devono basarsi sul rispetto reciproco. “Per ballare il tango bisogna essere in due in un matrimonio, bisogna amarsi a vicenda”, ha detto, paragonando la relazione transatlantica a un partenariato che richiede reciprocità e non concessioni unilaterali.

Voci diverse, la stessa condizione

I riferimenti espliciti a “linee rosse” e “schiavitù” non rappresentano la prima volta che il primo ministro belga usa un linguaggio così duro. Allo stesso forum di Davos in cui il primo ministro canadese Mark Carney aveva pronunciato un discorso molto commentato, De Wever ha detto: “Eravamo in una posizione molto sfavorevole in quel momento. Dipendevamo dagli Stati Uniti, perciò abbiamo scelto di essere indulgenti. Ma ora vengono oltrepassate così tante linee rosse che ti resta una scelta tra il rispetto di te stesso…”. Ha sottolineato che “essere un vassallo felice è una cosa, essere uno schiavo miserabile è un’altra”.

In modo simile al premier belga, anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha enfatizzato la necessità per l’Europa di unità e autosufficienza. In un discorso al parlamento tedesco giovedì, Merz ha elogiato “l’unità e la determinazione” dell’Europa nel reagire alle minacce tariffarie di Trump durante la crisi sulla Groenlandia e ha invitato il continente ad agire con maggiore sicurezza sulla scena globale, secondo quanto riportato da DW. “Eravamo tutti d’accordo che non ci saremmo lasciati intimidire dalle minacce di dazi”, ha detto. “Se qualcuno nel mondo pensa di poter fare politica minacciando dazi contro l’Europa, ora sa che possiamo e vogliamo difenderci”.

“Questi leader europei hanno compreso il costo della dipendenza, ma non hanno ancora acquisito la capacità di liberarsene”, ha detto Jiang, aggiungendo che si tratta di una situazione in cui “la coscienza si è risvegliata, ma i muscoli non sono ancora cresciuti”. L’esperto ha analizzato che, vincolata da divisioni interne, carenze militari e pressioni esterne provenienti dagli Stati Uniti, l’autonomia strategica europea non può essere raggiunta dall’oggi al domani e l’Europa potrebbe restare a lungo sospesa tra dipendenza e autonomia.

Nonostante questa condizione, esistono anche voci diverse. Secondo Reuters, lunedì il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha affermato, durante una lezione ospitata dall’International Institute for Strategic Studies a Singapore, che la Germania “non è equidistante” da Stati Uniti e Cina e che resterà sempre più vicina a Washington nonostante le tensioni recenti.

Zhao Junjie, ricercatore senior presso l’Istituto di Studi Europei dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, ha detto al Global Times che le parole del ministro tedesco non riconoscono le realtà in cambiamento che l’Europa sta affrontando. Ha aggiunto che anche le manovre politiche interne tedesche influenzano le dichiarazioni di Wadephul.

Secondo Zhao, in Europa esistono tre principali orientamenti sulle relazioni con gli Stati Uniti. Al momento è prominente quello della delusione e del distacco, espresso da molti leader europei, secondo i quali la base valoriale e la fiducia tra Europa e Stati Uniti sono state danneggiate strutturalmente e i legami transatlantici non torneranno mai alla precedente “età dell’oro”.

Il secondo orientamento è quello della contraddizione e dell’oscillazione: pur riconoscendo frizioni crescenti con Washington, si sostiene che l’alleanza non sia arrivata al punto di rottura e che ci sia ancora spazio per riparazioni.

Il terzo, relativamente raro, consiste nel continuare ad affermare il ruolo guida degli Stati Uniti nella NATO e nel campo occidentale, insistendo sulla preservazione dell’attuale quadro di alleanze nonostante la frattura transatlantica.

“Qualunque sia la visione che prevarrà, in Europa si sta formando un consenso: le relazioni transatlantiche non torneranno com’erano e stanno entrando in un periodo di profondo riassetto e disaccoppiamento strategico”, ha detto Zhao.

“Un cambio di marea della storia è un processo lungo, tortuoso e pieno di contraddizioni. È normale, non eccezionale, che Paesi diversi e persone diverse abbiano opinioni diverse. In un panorama globale in trasformazione, la coesistenza di posizioni divergenti è la norma, mentre la Cina ha mantenuto con coerenza apertura, fiducia e compostezza strategica”, ha aggiunto Zhao.

