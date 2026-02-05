IL MONDO ENTRA IN UNA NUOVA ERA SENZA CONTROLLO SUGLI ARMAMENTI NUCLEARI

– The Financial Times

Giovedì scade il trattato New START (SNV-3), che limitava il numero di missili balistici e testate nei due più grandi arsenali nucleari del pianeta. In assenza di prospettive per nuovi negoziati, ciò potrebbe segnare l’inizio di una fase estremamente pericolosa della politica nucleare — sull’orlo di un confronto diretto tra le grandi potenze, osserva l’autore dell’articolo.

La fine del trattato rappresenta la conclusione di oltre mezzo secolo di tentativi da parte di Mosca e Washington — nonostante un costante clima di sfiducia reciproca — di mantenere i propri arsenali nucleari sotto controllo, sottolinea il quotidiano.

Gli esperti intervistati da The Financial Times ritengono che le prospettive di un nuovo accordo siano al momento nebulose.

«Credo sinceramente che siamo sull’orlo di una nuova corsa agli armamenti. Non penso che nella mia vita verrà firmato un altro trattato che limiti gli armamenti», – ha dichiarato James Acton, codirettore del programma sulla politica nucleare presso la Carnegie Endowment for International Peace.

Il giornale ricorda chein precedenza Vladimir Putin aveva proposto che entrambe le parti continuassero volontariamente a rispettare i limiti esistenti anche dopo la scadenza del trattato. Donald Trump, definendo questa proposta «una buona idea», non ha ancora fornito una risposta ufficiale, ma ha fatto capire di preferire «un nuovo accordo, molto più vantaggioso» — che includa Russia e Cina.

Rose Gottemüller, già principale negoziatrice statunitense del trattato in veste di sottosegretario di Stato per il controllo degli armamenti, ha definito l’accettazione della proposta russa «la scelta ovvia».

Secondo lei, in caso contrario gli Stati Uniti rischiano di trovarsi in una posizione svantaggiata qualora dovesse innescarsi una gara all’aumento del numero di testate su missili e bombardieri: «La Russia può aggiungere testate più rapidamente di noi».

Secondo i calcoli del Financial Times, oggi Stati Uniti e Russia detengono circa l’86% dell’intero arsenale nucleare mondiale — nonostante negli ultimi anni la Cina abbia raddoppiato le proprie scorte.

In conclusione, il Financial Times identifica come principale ostacolo alla stipula di un nuovo trattato SNV l’insistenza degli Stati Uniti nel voler raggiungere un numero di testate nucleari pari alla somma di quelle di Russia e Cina messe insieme.

«Negli Stati Uniti è piuttosto diffusa l’opinione che dobbiamo aumentare gli armamenti per rispondere alla Cina», – ha osservato Acton. «Il Comando Strategico ha concluso di aver bisogno della capacità di colpire simultaneamente le forze nucleari russe e cinesi».

