Un Paese senza passato: come l’Italia ha smesso di capire se stessa

L’Italia conserva solo una memoria emotiva dei suoi traumi storici: anni di piombo, Tangentopoli, emergenze e crisi vengono ricordati senza comprenderne le cause. Senza questa consapevolezza, ogni cambiamento resta impossibile.

L’Italia ha smesso di capire se stessa

C’è una domanda che l’Italia evita con la stessa cura con cui evita i bilanci seri: è possibile cambiare rotta senza sapere davvero da dove si è partiti? La risposta implicita, osservando il dibattito pubblico, è un no piuttosto evidente. Eppure si insiste nel fingere il contrario. Il Paese discute di riforme, emergenze, sacrifici e “modernizzazioni” senza mai interrogarsi sul terreno storico su cui poggiano. O meglio: senza ricordarlo davvero.

La memoria collettiva italiana non è assente. È peggio: è spettrale. Rimangono immagini, slogan, emozioni residue, ma manca la comprensione dei processi. I fatti traumatici vengono ricordati come episodi isolati, mai come passaggi concatenati di una trasformazione profonda, soprattutto sul piano della sovranità politica, economica e cognitiva. Dal secondo dopoguerra in poi, l’Italia ha vissuto una progressiva erosione del proprio margine decisionale. Ma questa traiettoria non è mai diventata patrimonio comune.

Traumi senza spiegazione

Gli anni Settanta ne sono l’esempio più evidente. Il periodo della violenza politica è oggi ridotto a una caricatura morale: buoni contro cattivi, Stato contro terrorismo, senza alcuna analisi strutturale del contesto internazionale, delle strategie di tensione, delle interferenze esterne, delle ambiguità istituzionali. La complessità viene rimossa perché disturba. Meglio l’indignazione retroattiva che la comprensione.

Lo stesso schema si ripete con Tangentopoli. Un evento che ha ridisegnato l’architettura politica del Paese viene ancora celebrato come una catarsi etica. Eppure, a distanza di trent’anni, il risultato è sotto gli occhi di tutti: scomparsa delle forze che avevano scritto la Costituzione, dissoluzione dei partiti di massa, apertura totale ai vincoli esterni. Ma guai a dirlo. La narrazione eroica resiste, impermeabile ai dati.

La cosiddetta Seconda Repubblica nasce così: non come progetto condiviso, ma come conseguenza. Privatizzazioni, smantellamento del lavoro tutelato, riduzione del Parlamento a funzione notarile. Il tutto accompagnato dall’idea che “non ci fossero alternative”. Un mantra che ha giustificato trent’anni di trasferimento di potere lontano dagli elettori. Il paradosso è che, nonostante l’aumento della povertà, la crisi industriale e l’astensione di massa, una parte dell’opinione pubblica continua a credere che il problema sia stato non aver spinto abbastanza.

Emergenze come metodo

L’11 settembre 2001 segna un cambio di fase globale. Al di là delle interpretazioni — che restano oggetto di dibattito e controversia — è innegabile che quell’evento abbia inaugurato uno stato di emergenza permanente. La sicurezza sostituisce la politica, l’eccezione diventa norma. Da lì in poi, il concetto stesso di verità si frantuma: versioni ufficiali, contro-narrazioni, sfiducia generalizzata. Il risultato non è spirito critico, ma paralisi cognitiva.

In Italia, questo schema si ripete nel 2011. La caduta del governo Berlusconi avviene in un clima di pressione finanziaria internazionale, con un intreccio evidente tra media, istituzioni e attori esterni. Anche qui, il giudizio morale ha sostituito l’analisi politica. Il passaggio cruciale — la modifica delle regole economiche sottraendole al controllo democratico — è stato accettato come necessità tecnica.

La pandemia ha rappresentato l’apice di questo processo. Stato d’emergenza, sospensione di diritti, sorveglianza digitale, condizionamento della vita sociale. Tutto giustificato dalla sicurezza sanitaria e approvato da una maggioranza che ha scambiato l’obbedienza per responsabilità. Il fatto che molti sarebbero pronti a ripetere quell’esperienza dovrebbe far riflettere più di qualsiasi polemica.

A completare il quadro arrivano l’emergenza climatica e quella bellica. La prima costruita comunicativamente come minaccia indistinta e permanente; la seconda come orizzonte inevitabile. Il risultato è una società che teme il presente e non riesce più a immaginare il futuro.

Chi non comprende il proprio passato non è semplicemente ignorante: è disponibile. Disponibile a qualsiasi nuova emergenza, a qualsiasi nuova rinuncia. La memoria spettrale non è un difetto culturale. È una risorsa politica. Per altri.

Un Paese che ricorda senza capire non è smemorato: è bloccato. Vive di riflessi, reagisce agli stimoli, accetta le narrazioni che gli vengono offerte perché non possiede più gli strumenti per verificarle. In questo vuoto, ogni emergenza trova spazio e ogni rinuncia appare ragionevole. Recuperare la storia non serve a consolarsi, ma a interrompere la ripetizione.