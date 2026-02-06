Nepal gli USA dietro le proteste

“Nepal, gli Stati Uniti hanno finanziato e diretto i giovani manifestanti”

Nepal. Gli Stati Uniti hanno finanziato e diretto i giovani manifestanti, hanno rivelato fughe di notizie dall’intelligence USA, Kit Klarenberg – a cura di Enrico Vigna

I file trapelati esaminati da The Grayzone mostrano che i gruppi giovanili nepalesi sono stati finanziati segretamente dal governo degli Stati Uniti per favorire un violento colpo di stato. L’esercito ombra “Gen Z” si è mobilitato mentre gli USA cercavano di neutralizzare l’influenza cinese e indiana su Kathmandu, ora controllata da un leader scelto da un sondaggio informale sui social media.

La National Endowment for Democracy (NED) del governo degli Stati Uniti ha speso centinaia di migliaia di dollari per insegnare a decine di giovani nepalesi “strategie e competenze nell’organizzazione di proteste e manifestazioni”, molto prima che un violento colpo di stato ha rovesciato il governo del Nepal nel settembre 2025, hanno rivelato documenti dell’intelligence.

I documenti hanno svelato una campagna clandestina organizzata da una divisione NED conosciuta come International Republican Institute (IRI) che ha lavorato a costruire una “rete” nepalese di giovani attivisti politici esplicitamente progettati per “diventare una forza importante per sostenere gli interessi degli Stati Uniti”. I documenti trapelati osservano che il programma dell’IRI aveva il compito di “connettere i giovani insofferenti…e leader politici e di fornire corsi di formazione completi su come lanciare campagne di advocacy e proteste”.

Le manifestazioni organizzate sotto l’ombrello della NED si riferirebbero a “questioni selezionate” dall’Istituto e dai suoi collaboratori locali, garantendo così che le preoccupazioni degli Stati Uniti con la democrazia del Nepal “sarebbero state risolte”, ha dichiarato un rapporto dell’IRI. Come riportato da The Grayzone, uno sforzo simile da parte dell’IRI in Bangladesh ha contribuito a generare un colpo di stato nell’agosto 2024.

Il Nepal è stato scosso dalle cosiddette proteste “Gen Z” nel settembre 2025 dopo che le autorità avevano bloccato l’accesso alle piattaforme di social media tra cui Facebook, YouTube e Twitter / X, denunciando il mancato rispetto da parte delle aziende delle normative locali che richiedono loro di registrarsi presso il governo. Almeno 76 persone sono state uccise durante le conseguenti violenze, tra cui molti agenti di polizia, portando alle dimissioni del primo ministro comunista K. P. Sharma Oli meno di una settimana dopo l’inizio delle violenze.

Giorni dopo, è stato sostituito da un leader ad interim scelto in un sondaggio anonimo che ha registrato meno di 10.000 voti dai conteggi della piattaforma social istantanea e VoIP, Discord.

Sebbene i disordini siano stati largamente qualificati dai media occidentali come una rivolta pacifica e democratica contro un governo autoritario, i video del caos hanno mostrato i manifestanti armati di fucili semiautomatici che si scatenano in tutte le città. La bandiera di Jolly Roger della popolare serie animata One Piece era costantemente in primo piano, proprio come durante le recenti ribellioni anti-governative “Gen Z” nelle Filippine, in Indonesia e in Messico. Data la loro vicinanza con la Cina o gli Stati Uniti, ciascuno di questi paesi è anche considerato un pezzo di scacchi cruciale nel gioco della politica internazionale.

Il Nepal ha avuto particolare importanza per l’IRI, dimostrano le fughe di notizie. L’Istituto ha riversato sulla “posizione geografica strategica” del Nepal tra Cina e India, l’obiettivo di “farne il nucleo centrale per le ambizioni ‘Indo-Pacifico’ di Washington”. Vale a dire, circondando Pechino con governi flessibili e installazioni militari statunitensi. Si prevede che le iniziative dell’IRI per educare i giovani di Kathmandu a “usare il loro potere per un ruolo di protagonismo politico” e per influenzare le “decisioni nazionali”, avranno un impatto oltre lo specifico dei progetti attuali. Gli alunni non solo sarebbero pronti a causare il caos a livello di strada, ma a creare partiti politici e a candidarsi.

I file trapelati mostrano che l’IRI ha tratto ispirazione dalle cosiddette proteste “Basta è sufficiente” che si erano svolte in Nepal nell’estate del 2020, in risposta alle politiche COVID del governo. Per l’Istituto, quelle manifestazioni hanno dimostrato la capacità dei giovani “di plasmare e svolgere un ruolo significativo nella politica nepalese”, ed ottenere concessioni dal governo. Un “successo” su cui la filiale NED era desiderosa di “sostenere” e “capitalizzare”. L’Istituto ha quindi deciso di iniziare a fornire ai giovani del paese “opportunità e piattaforme per sviluppare reti estese e sostenibili per sostenere efficacemente le preoccupazioni comuni e avere successo nei campi per il cambiamento democratico sostenuti dagli Stati Uniti”.

Dalla sua creazione nel 1983, la NED ha segretamente finanziato iniziative simili in tutto il mondo nel tentativo di rovesciare i governi sovrani, con uno dei suoi fondatori il quale vanta apertamente che “molto di quello che facciamo oggi, fu già fatto segretamente 25 anni fa dalla CIA”. I documenti indicano fortemente che il caos che si è svolto a Kathmandu in settembre potrebbe aver rappresentato il culmine degli sforzi di Washington per allevare una leadership politica in Nepal favorevole alla sua “strategia indo-pacifica”. Mentre la regione cresce sempre più interconnessa in mezzo al recente indirizzamento dell’India verso la Cina e la Russia, la sicurezza nazionale degli Stati Uniti accoglierebbe senza dubbio favorevolmente, l’installazione di un governo più flessibile in un paese geopoliticamente vitale come il Nepal.

I giovani attivisti appoggiano la “riforma sostenuta dagli Stati Uniti”

Tra i progetti IRI più cruciali in Nepal c’è stato un programma chiamato “Yuva Netritwa: Paradarshi Niti” (Youth Leadership: Transparent Policy)”, che ha operato ad un costo iniziale di 350.000 dollari da luglio 2021 a giugno 2022. Il progetto IRI ha cercato di fornire “ai leader emergenti con maggiori capacità di costruire slancio per l’attivismo giovanile e fare pressione sui responsabili delle decisioni politiche nepalesi”, mostrano i documenti. Il programma è stato previsto per “beneficiare” tra i 60 e i 70 giovani nepalesi.

Le “reti di attivisti giovanili e leader politici” sarebbero state cresciute in Nepal, fornite di “abilità, risorse e piattaforme per costruire connessioni” e comunicare pubblicamente le loro rimostranze, quindi addestrate a “sostenere le preoccupazioni sulle turbolenze politiche, la corruzione del governo e il processo di decisionale nazionale”, affermano i file. Le preoccupazioni di Washington sarebbero abbassate con “campagne di advocacy e proteste, esortando il governo del Nepal a prestare maggiore attenzione alle loro preoccupazioni e promuovendo la riforma democratica sostenuta dagli Stati Uniti”.

Una volta che un numero sufficiente di “leader giovanili” nepalesi che “sostengono e puntellano” i “valori” degli Stati Uniti sono stati formati, potrebbero quindi essere mobilitati “per lanciare campagne di advocacy su questioni nepalesi di preoccupazione specifica degli Stati Uniti”. Per rafforzare il suo progetto, IRI si è impegnata a implementare un’Accademia dei Leader Emergenti (ELA), che ha descritto come “un programma IRI che cerca di riunire giovani attivisti civici e leader politici … e fornire loro le competenze, le piattaforme e le risorse necessarie per avviare un cambiamento positivo nelle loro comunità”.

L’Istituto si vantava che i suoi altri programmi ELA anche altrove in Asia, come Sri Lanka e Indonesia, avevano “visto il successo” nel preparare i suoi attivisti giovanili selezionati specificatamente “ad assumere posizioni di leadership all’interno delle loro comunità e partiti”.

L’IRI si è impegnata a “applicare specificamente le applicazioni” al suo ELA nepalese “da parte dei giovani partecipanti in una serie di settori diversi, tra cui i partiti politici, la società civile e i media”. Questi “leader giovanili” sarebbero dotati “delle competenze e le conoscenze per garantire che i futuri sforzi e proteste di advocacy siano abbastanza efficaci e sostenibili da incoraggiare più persone a impegnarsi” nell’azione politica approvata dagli Stati Uniti, afferma il rapporto.

Una volta tornati alla loro vita quotidiana, l’Istituto avrebbe “favorito e sostenuto i partecipanti a lottare per posizioni più elevate nei rispettivi partiti politici”.

L’IRI ha espresso fiducia nel fatto che avrebbe creato una “rete giovanile” nepalese che “ha voce in capitolo nel processo decisionale nazionale”. I giovani facinorosi selezionati a tavolino dell’Istituto avrebbero imparato “metodi … per trasmettere efficacemente messaggi di campagne di advocacy e proteste”, hanno scritto gli autori del rapporto, evidenziando in particolare “social media e altri strumenti basati sul web” come modi ideali per diffondere le paroled’ordine. Alla fine, “i notevoli risultati delle campagne di advocacy e delle proteste saranno conosciuti da sempre più giovani e susciteranno il loro interesse per la partecipazione”, ha previsto l’IRI.

Nell’agosto 2021, quando stabiliva $ 500.000 per un “progetto educativo civico giovanile” locale, l’IRI ha citato la ricerca interna che indicvaa che il 90% dei giovani nepalesi era “disimpegnato con la politica“. Poiché i giovani comprendevano il 40% della popolazione del paese, è stato quindi visto come basilare, formare futuri leader civici e politici che “sostengano lo sviluppo di una nazione federalista forte sostenibile che è vitale per la strategia Indo-Pacifica degli Stati Uniti”. IRI si è vantata di essere “ampiamente preparata a sfruttare la propria società civile e i contatti politici” per sostenere questo obiettivo.

Il cambio di regime degli USA ha istruito i giovani nepalesi per “organizzare proteste”

Un altro file trapelato delinea come IRI ha sviluppato “manuali di formazione per Youth Empowerment Workshops”, per promuovere gli obiettivi sia di Yuva Netritwa: Paradarshee Neeti che del capitolo locale di NED ELA. Questi eventi avevano lo scopo di attirare giovani nepalesi da tutto il paese che fossero “sia politicamente affiliati che non affiliati, per rafforzare la loro capacità di apportare cambiamenti positivi … e sviluppare le loro qualità di leadership”. Le sessioni avevano lo scopo di aiutare i partecipanti a rispolverare il loro “public speaking, la messaggistica strategica, la mobilitazione delle risorse, la campagna di advocacy e la gestione delle proteste e una governance efficace”, spiega il documento.

Ai partecipanti al workshop è stato insegnato come attivisti giovanili avevano raggiunto “cambiamenti socio-economici e politici” in tutto il mondo, e hanno dato suggerimenti su come ricreare quei movimenti a livello locale. Allo stesso tempo, sono stati valutati individualmente per il “potenziale di leadership” e hanno dato tutorial incentrati su “ispirare e motivare i partecipanti ad essere leader razionali, buoni ed efficaci per guidare il cambiamento”. Sono stati anche incoraggiati a “esercitare la leadership”, con lezioni su “come i giovani leader possono guidare il cambiamento politico attraverso la protesta”.

Il modulo finale si è concentrato sul “migliorare le conoscenze e le competenze dei partecipanti”, al fine di aiutarli a cercare “responsabilità” da “portatori di uffici pubblici”. Ciò doveva essere ottenuto formando i partecipanti “nell’uso della tecnologia moderna per la raccolta di dati, il monitoraggio delle preoccupazioni della comunità e l’articolazione delle preoccupazioni” attraverso la campagna online, “sfruttando gli strumenti digitali identificati dagli esperti tecnici nella pratica della democrazia digitale di IRI”.

Il curriculum segreto dell’IRI includeva anche lezioni su “strategie e competenze nell’organizzazione di proteste e manifestazioni” al fine di influenzare la politica “locale, provinciale e nazionale”. Nel frattempo, l’Istituto ha arruolato i servizi di una società con sede a Kathmandu, Solutions Consultant, per condurre un ampio “focus grouping”, che è una tecnica di ricerca qualitativa che riunisce un piccolo gruppo di persone (solitamente 6-10) per discutere un argomento specifico, prodotto o concetto, guidati da un moderatore esperto, al fine di raccogliere opinioni, percezioni e sentimenti in un ambiente dinamico e aperto, utile per testare idee, comprendere i bisogni dei consumatori e ottenere conoscenze approfondite che i sondaggi da soli non possono dare, da febbraio ad aprile 2022, cercando “di identificare e valutare le barriere che i giovani nepalesi devono affrontare mentre si impegnano nel processo politico“.

Solutions Consultant doveva condurre sette discussioni di focus group, e “reclutare 8-10 partecipanti per ciascun gruppo o 5-7 partecipanti per ogni gruppo online, così come 2-3 sostituti nel caso in cui, uno qualsiasi dei partecipanti originali non fosse in grado di partecipare.” Il costo di questo addestramento è stato di $ 9.135, una frazione trascurabile del budget annuale $ 350.000, che l’IRI ha investito nelle sue operazioni di “empowerment giovanile” nepalese. Questo suggerisce che un numero considerevole di giovani locali sono stati intervistati, anche se esattamente quanti sono stati radicalizzati in totale non è chiaro.

I membri del personale dell’IRI hanno cercato “di osservare le discussioni del focus group di persona o da remoto” e hanno richiesto registrazioni di “alta qualità” degli incontri “con un suono chiaro”, insieme a “trascrizioni integrali in inglese” da Solutions Consultant. La società avrebbe anche assicurato che “ogni relatore partecipante” potesse essere identificato “per numero o nome”, per collegare i loro commenti con la loro “età esatta, livello di istruzione, città e occupazione”. I partecipanti erano “tra i 18 e i 35 anni, con ogni sessione approssimativamente equilibrata di genere”.

“I giovani saranno leader politici e attivisti, inclusi ma non limitati alle ali giovanili dei partiti politici, attivisti politicamente non affiliati e rappresentanti della società civile, così come i giovani che non sono civicamente attivi”, ha dichiarato IRI. L’Istituto ha anche cercato “colloqui chiave per informatori” con “attivisti e politici della società civile” per esplorare la questione. Solutions Consultant è stato incaricato di contattare “potenziali intervistati” forniti da IRI, “con l’obiettivo di reclutarli per un colloquio e / o per ottenere raccomandazioni per potenziali intervistati aggiuntivi o alternativi”.

Il colpo di stato ha liberato il percorso per il ritorno della monarchia

IRI ha esplicitamente incaricato i moderatori di discussioni di focus group che “devono sottolineare che è importante che i partecipanti parlino liberamente e apertamente”, e che i partecipanti devono “capire che i loro commenti, sia positivi che negativi, daranno un contributo alla comprensione e all’affrontare le barriere che impediscono la piena partecipazione dei giovani alla politica”. L’IRI ha descritto la sua “guida” come progettata per “familiarizzare il moderatore con le domande e le questioni che vorremmo vedere affrontate”.

Finché i moderatori si sono concentrati sugli argomenti selezionati dall’IRI, sono stati “liberi di combinare domande, cambiare domande, omettere domande che non sembrano funzionare e aggiungere domande in risposta a tendenze interessanti man mano che diventano evidenti”.

Intitolato “Studio qualitativo sulla partecipazione politica dei giovani in Nepal”, il prodotto finale ha offerto ampie informazioni sulle barriere percepite all’impegno politico a livello locale. Come un ironia della sorte, diversi intervistati hanno espresso frustrazione per il fatto che i giovani cittadini sono stati “spesso utilizzati e scartati” da partiti politici affermati, che hanno cercato solo di far avanzare i propri programmi. Un maschio di 24 anni senza nome, ha notato che il Partito del Congresso di Kathmandu ha sfruttato “i giovani durante le manifestazioni” quando gli è stato conveniente, per poi ignorarli con le loro preoccupazioni. Hanno lasciato intendere che questi manifestanti sponsorizzati dal partito sono stati incentivati a impiegare tattiche violente.

“Il governo propone risposte politiche ma i giovani manifestano con il rifiuto”, ha aggiunto il partecipante. Altrove, un anonimo informatore del partito di opposizione Bibeksheel Sajha ha detto che “i giovani capaci sono tenuti fuori dalla politica significativa e sono utilizzati solo per rafforzare le manifestazioni e le rivolte” orchestrate contro il governo del Nepal. Gli attivisti giovanili sono stati “usati per combattere per le strade e salvaguardare le posizioni dei leader, ma non hanno voce in capitolo su come sviluppare la loro nazione”, ha lamentato l’intervistato.

Questa dinamica, in cui i giovani attivisti hanno devastato la politica nepalese attraverso manifestazioni scatenate dall’opposizione alla politica del governo, è stata chiaramente dimostrata solo ora, quando le proteste della “Gen Z” hanno estromesso il governo eletto di Kathmandu. Il caos è stato scatenato proprio dalle preoccupazioni che l’IRI ha cercato di sfruttare, sollevando domande sul fatto che fosse ispirato da una campagna di ingerenza del governo degli Stati Uniti.

Come ha ammesso il New York Times in un editoriale del 15 settembre, mentre “il Nepal di tutti i ceti sociali era pronto a rifiutare il sistema che avevano combattuto per decenni per raggiungere una alternativa”, mancava loro “qualsiasi chiaro senso di ciò che sarebbe venuto dopo”. Questo vuoto ha innescato una rinascita delle forze che cercano di ripristinare la monarchia in Nepal, che era stata infine cacciata dal potere nel 2008, dopo decenni di resistenza politica da parte delle forze repubblicane.

Come ha osservato il Times “ i piromani hanno preso di mira quasi tutti gli organi del potere statale”, tra cui il parlamento, gli uffici dei partiti al governo e le case dei ministri del governo. Le istituzioni militari, tuttavia, sono state lasciate intatte, così come il palazzo dell’ex re del Nepal, Gyanendra Shah, che ha rilasciato una dichiarazione a sostegno degli insorti della “Gen Z”. Da allora, l’esercito ha cercato attivamente di potenziare le figure filo-monarchiche includendole nelle discussioni sul futuro governo di Kathmandu con i leader della protesta.

Se l’addestramento dell’IRI ha contribuito al colpo di stato di settembre, gli Stati Uniti avranno aperto un percorso per l’installazione di un leader che farà avanzare i suoi interessi imperialisti, ma da dietro un’estetica anarchica informe di sfida giovanile ispirata a Internet.