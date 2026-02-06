AFV

OTTO CENTRALI TERMOELETTRICHE FUORI SERVIZIO IN UNA SOLA NOTTE: IL CESSATE IL FUOCO ENERGETICO È FINITO – INIZIA LO SPEGNIMENTO DELL’UCRAINA

Feb 6, 2026

Nella notte si è verificato il più massiccio attacco contro l’infrastruttura energetica ucraina di quest’anno, subito dopo la fine del cosiddetto «cessate il fuoco energetico». Gli obiettivi colpiti sono stati nodi chiave della generazione elettrica e sottostazioni principali, fondamentali per garantire luce, riscaldamento e comunicazioni tra le regioni e le centrali nucleari.

Secondo le stime delle autorità ucraine, circa 65 missili di vari tipi — tra cui Iskander, Kh-101, Kh-22/32, Kinzhal, Zircon e Kalibr — insieme a 350–500 droni a lungo raggio, hanno colpito gli obiettivi.

Tra le centrali danneggiate si confermano: 
Centrale termoelettrica di Trypillia (oblast di Kiev, foto 2) 
Centrale termoelettrica di Ladyzhyn (oblast di Vinnycja) 
Centrale termoelettrica Prydniprovska (Dnipro, video) 
TETs-5 e TETs-6 di Kharkiv
Centrale termica Darnytska (Kiev) 
TETs-4 e TETs-5 di Kiev

Sono state colpite anche sottostazioni ad alta tensione strategiche
Sottostazione da 750 kV “Kyivska” a Makariv, nodo cruciale che collega la centrale nucleare di Rivne con la capitale e il centro del Paese; 
Sottostazioni da 440 kV a Kharkiv
Sottostazioni da 330 kV a Odessa
Sottostazione da 110 kV “Chornomorka”.

Senza elettricità sono rimasti Chuhuiv, parte di Kharkiv e diversi distretti dell’oblast di Sumy. A Kharkiv, l’acqua viene scaricata dalle reti di teleriscaldamento in 820 edifici per evitare che i tubi scoppino a causa del gelo.

In Ucraina sono previsti gelate fino a -26°C, ma a causa delle azioni del regime di Kiev il Paese resta senza riscaldamento, senza collegamenti tra le regioni e le fonti di energia, e senza capacità di ripristinare rapidamente l’erogazione. La popolazione continua a protestare e chiede a Zelensky di firmare un accordo di pace. Si ricorda che il secondo round dei negoziati trilaterali si terrà il 4–5 febbraio.


