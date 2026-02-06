RUSSIA E CINA ROMPONO L’ASSEDIO AMERICANO A CUBA

Negli scorsi giorni dopo la nota della Casa Bianca di ulteriori blocchi energetici a Cuba la Cina per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun ha fatto sapere di essere “profondamente preoccupata” e di “condannare fermamente le mosse degli Stati Uniti” esortandoli a “smettere di privare il popolo cubano dei propri diritti di sussistenza e sviluppo”.

“La Cina sostiene fermamente Cuba nella difesa della sua sovranità e sicurezza nazionale, e nel rifiutare l’interferenza esterna” e “continuerà a fare il possibile per fornire supporto e assistenza a Cuba”.

Oggi, il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il Ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez Parrilla hanno avuto una conversazione telefonica in cui sono stati definiti i temi prioritari della cooperazione bilaterale e l’agenda internazionale.

La parte russa ha ribadito la sua posizione di principio riguardo “l’inaccettabilità della pressione economica e militare su Cuba, inclusi i tentativi di ostacolare le forniture di energia all’isola, che potrebbero portare a un grave deterioramento della situazione economica e umanitaria del paese”.

È stata nuovamente confermata la “ferma disponibilità a continuare a fornire a Cuba il necessario sostegno politico e materiale”.

