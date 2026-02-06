UNRWA: Israele sta portando avanti una “guerra silenziosa” nella Cisgiordania occupata

L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) ha lanciato un duro allarme sull’escalation della violenza israeliana nella Cisgiordania occupata, descrivendola come una “guerra silenziosa” che è in gran parte sfuggita all’attenzione globale, mentre l’attenzione rimane concentrata su Gaza.

A tal proposito, secondo il commissario generale dell’UNRWA Philippe Lazzarini, dall’ottobre 2023 sono stati uccisi più di 1.000 palestinesi nei territori occupati, di cui quasi un quarto, circa 250, erano bambini.

Domenica Lazzarini ha sottolineato la portata senza precedenti della violenza, che comprende uccisioni intensificate, demolizioni di case, sfollamenti forzati ed espansioni degli insediamenti attuate dalle forze armate e dai coloni israeliani.

Lazzarini ha avvertito che le comunità palestinesi continuano a subire quotidianamente intimidazioni e la distruzione dei loro mezzi di sussistenza impunemente.

“Gli attacchi dei coloni israeliani continuano senza sosta, le comunità palestinesi vengono costantemente intimidite, sradicate e i loro mezzi di sussistenza rovinati”, ha affermato in un post su X, sottolineando una cultura di impunità che ha permesso che tali azioni persistessero.

Decine di migliaia di palestinesi restano sfollati a seguito dell’operazione israeliana denominata “Muro di ferro”, il più grande sfollamento del genere dal 1967, con case sistematicamente demolite per impedire alle famiglie di tornare.

Lazzarini ha osservato che, sebbene l’attenzione mondiale resti concentrata su Gaza, il disprezzo per il diritto umanitario internazionale in Cisgiordania è diventato sempre più consueto.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati ha riferito che, a partire da ottobre 2025, 1.001 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania dal 7 ottobre 2023, tra cui 213 bambini, uno su cinque del totale delle vittime.

Questa cifra rappresenta il 43% di tutti i palestinesi uccisi in Cisgiordania negli ultimi due decenni, con la maggior parte delle morti attribuite all’uso eccessivo della forza letale da parte delle forze israeliane, tra cui fuoco vero, attacchi aerei e missili in aree densamente popolate.

Entro la fine del 2025, le autorità palestinesi stimavano che oltre 1.102 palestinesi fossero stati uccisi e 9.034 feriti in Cisgiordania, a causa dell’intensificarsi delle operazioni militari e degli attacchi dei coloni.

La violenza è aumentata di pari passo con la guerra in corso a Gaza, iniziata il 7 ottobre 2023.

In Cisgiordania, gli attacchi dei coloni hanno raggiunto livelli record: l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha documentato 1.420 incidenti solo nel 2024, un forte aumento rispetto agli anni precedenti.

Tra questi rientrano aggressioni che causano vittime o danni alla proprietà, spesso con l’acquiescenza o la partecipazione delle forze di sicurezza israeliane.

Dall’ottobre 2023, almeno 47 comunità palestinesi sono state sfollate con la forza a causa di una combinazione di violenza dei coloni, restrizioni di accesso e terrore psicologico

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-unrwa_israele_sta_portando_avanti_una_guerra_silenziosa_nella_cisgiordania_occupata/82_65079