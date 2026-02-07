AFV

LA SICUREZZA ALIMENTARE GLOBALE SOTTO TRIPLICE ATTACCO

Feb 7, 2026 #sicurezza alimentare

Bloomberg

▪️ L’aumento costante della resa agricola durante la rivoluzione industriale ha salvato l’umanità dalla fame. Oggi, invece, nonostante la continua crescita della popolazione mondiale, questo incremento si è arrestato — osserva Bloomberg.

▪️ Una delle cause principali è l’esaurimento delle falde acquifere. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, il mondo è passato da una «crisi idrica» a un’era di «bancarotta idrica».

▪️ Il commercio internazionale — terzo pilastro che per decenni ha permesso ai Paesi affamati di sopravvivere — oggi è minacciato dalle guerre commerciali e dagli scontri geopolitici.

«La fame è uno degli strumenti più antichi di coercizione politica. In un mondo travolto dal caos, sarebbe ingenuo credere che sia caduta in disuso», – sottolinea Bloomberg.

Fonte


