I leader stranieri accorrono in Cina mentre la diplomazia cinese entra in una “stagione calda”

Dalle visite del premier britannico Starmer e del presidente uruguaiano Orsi alle possibili missioni di Trump, Putin e Sánchez, Pechino attira una nuova ondata di leader internazionali. Tra economia, stabilità e scambi culturali, la diplomazia cinese entra in una fase più intensa e popolare.

Global Times – 6 febbraio 2026

“Questo viaggio a Shanghai mi ha lasciato esperienze meravigliose. Quindi ecco una domanda semplice: quando potrò tornare? Congratulazioni per tanta meraviglia”, ha scritto giovedì sera sul libro degli ospiti del traghetto il presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay, Yamandú Orsi, che ha preso un battello per godersi il panorama notturno del fiume Huangpu di Shanghai.

La nota ha coronato il quinto giorno della visita di sette giorni di Orsi in Cina e, insieme al suo tour del Giardino Yuyuan di giovedì, ha riflesso un itinerario più ricco sul piano culturale e più caloroso, che sta diventando sempre più una caratteristica distintiva dei viaggi dei leader stranieri in Cina.

Orsi è arrivato a Pechino domenica per una visita di Stato di sette giorni in Cina. Questo rende Orsi il sesto leader straniero a visitare la Cina e ad avere incontri con il leader cinese dall’inizio del 2026, dopo i leader di Corea del Sud, Irlanda, Canada, Finlandia e, più recentemente, del Regno Unito.

Nel pieno di profondi aggiustamenti geopolitici ed economici, una crescente ondata di leader stranieri sta convergendo in visita in Cina.

Secondo dichiarazioni pubbliche e resoconti dei media, le possibili visite del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, del presidente russo Vladimir Putin e del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez dovrebbero dare ulteriore impulso a questa dinamica, evidenziando un riorientamento più ampio mentre più Paesi rivolgono la loro attenzione a Est.

Gli analisti affermano che questa tendenza riflette più di una semplice coincidenza di agenda. Sebbene le scelte politiche differiscano da Paese a Paese, la direzione generale è chiara: in un contesto di crescente incertezza dell’ordine globale, molti governi cercano un coinvolgimento con la stabilità delle politiche cinesi, la dimensione del mercato e l’espansione della cooperazione nei settori emergenti. Allo stesso tempo, la natura sempre più immersiva di queste visite, caratterizzata da esplorazione culturale e interazione con i cittadini cinesi, segnala un approccio diplomatico più profondo e orientato alle persone.

Visite programmate

Mercoledì, Trump ha ribadito sul suo account social che intende visitare la Cina ad aprile, affermando di “attendere con grande impazienza” la visita.

Lo stesso giorno, Jurij Ušakov, assistente presidenziale, ha dichiarato che Putin visiterà la Cina nella prima metà del 2026, secondo un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Cremlino.

Nel frattempo, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez sta pianificando di recarsi in Cina a metà aprile, ha riportato mercoledì Bloomberg, citando una persona a conoscenza dei preparativi.

Se il viaggio andrà in porto, ha osservato Bloomberg, si tratterebbe della quarta visita di Sánchez in Cina dal 2023, oltre alla visita del re Felipe VI nel novembre 2025. Secondo la fonte, il primo ministro spagnolo dovrebbe viaggiare con un gruppo di leader aziendali.

L’ultima visita di Sánchez in Cina è stata fruttuosa. Come risultato del suo precedente viaggio, Spagna e Cina hanno raggiunto sette accordi finalizzati a facilitare la vendita in Cina di prodotti alimentari, sanitari e cosmetici spagnoli, oltre ad aumentare la cooperazione in cultura, scienza e istruzione, secondo l’ufficio del primo ministro spagnolo, La Moncloa.

Mentre sempre più leader rivolgono l’attenzione a Est, gli esperti affermano che la tendenza riflette una scelta strategica emersa dopo i riallineamenti geopolitici, una scelta che privilegia certezza e cooperazione orientata al futuro.

Il Lianhe Zaobao di Singapore ha riportato che mercoledì cadeva il Lichun, ovvero l’Inizio della Primavera, e che la diplomazia cinese sta vivendo una stagione calda con un’ondata di visite da parte di leader stranieri.

Wang Yiwei, professore presso la Scuola di Studi Internazionali dell’Università Renmin della Cina, ha dichiarato al Global Times che la Cina è un “ancoraggio di stabilità” molto importante. Quest’anno segna l’avvio del 15° Piano Quinquennale (2026-30), che di per sé porterà al mondo una nuova ondata di opportunità.

Viaggio in corso

Mentre Pechino potrebbe prepararsi alla prossima ondata di visite di alto livello, il presidente Orsi continua il suo viaggio in Cina a Shanghai. Nel quinto giorno della visita, ha visitato il Giardino Yuyuan, un luogo simbolo plurisecolare rinomato per l’eleganza dell’impianto, la bellezza paesaggistica e le esposizioni annuali di lanterne, un sito che ha fatto parte anche dell’itinerario del primo ministro britannico Keir Starmer durante la sua visita in Cina.

Nel giardino, Orsi ha attraversato l’iconico Ponte a Zigzag, ha ammirato il paesaggio, ha posato per foto con una gigantesca lanterna a tema Festa di Primavera e ha assistito a spettacoli di opera cinese. Con il Capodanno cinese in avvicinamento, la sua esperienza è stata permeata da una vivace atmosfera festiva.

La visita di Orsi riflette un netto spostamento rispetto all’attenzione tradizionale su incontri di alto livello e tour aziendali. I suoi post sui social media hanno mostrato non solo incontri di alto livello e discussioni economiche, ma anche visite alla Città Proibita e alla Grande Muraglia, la piantumazione di alberi presso l’Università di Studi Stranieri di Pechino, una partita di calcio con bambini a Pechino e studenti universitari che cantavano una canzone della cantante uruguaiana Ana Prada.

Richiamandosi a oltre 460 anni di storia del Giardino Yuyuan, la visita di Orsi in Cina ha messo in luce la sapienza artistica dell’architettura tradizionale dei giardini cinesi e sottolineato la profondità culturale e il soft power di una delle città più rappresentative della Cina, ha dichiarato al Global Times Xu Shicheng, vicepresidente della Società Cinese di Studi Latinoamericani.

Le sedi culturali e sportive sono entrate sempre più spesso negli itinerari dei leader stranieri durante le visite in Cina, fungendo da piattaforme chiave per comprendere la storia della Cina e promuovere gli scambi tra i popoli, ha affermato Yuan Dongzhen, vice direttrice dell’Istituto di Studi Latinoamericani presso l’Accademia Cinese delle Scienze Sociali.

Giovedì sera, Orsi ha proseguito la sua esplorazione della Cina imbarcandosi su una crociera lungo il fiume Huangpu di Shanghai. I reporter del Global Times presenti sul posto lo hanno osservato mentre conversava con funzionari cinesi, contemplando al tempo stesso il paesaggio urbano illuminato, scene che, insieme al Giardino Yuyuan, potrebbero presto apparire sui suoi account social.

Esperienze culturali documentate sui social media come queste sono apparse in diversi viaggi in Cina di vari leader. Nei post di Starmer, i follower hanno visto dolci di Shanghai, abiti tradizionali e adolescenti che giocavano a ping pong. Nei post del presidente francese Emmanuel Macron, che ha visitato la Cina a dicembre, gli utenti hanno visto Dujiangyan e studenti universitari cinesi entusiasti. Questi momenti raccontano viaggi che vanno oltre politica ed economia, offrendo una visione più sfaccettata della Cina e della sua popolazione.

Mentre questo stile immersivo di diplomazia diventa il nuovo standard, sorge una domanda: la prossima visita di Vladimir Putin in Cina andrà oltre le tappe consuete di Pechino e Shanghai? Forse portandolo persino nella regione meridionale del Guangxi per una ciotola di luosifen?

