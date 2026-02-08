AFV

Libera la tua mente

Mondo

LA CASA BIANCA È PREOCCUPATA PER L’AVVICINAMENTO TRA INDIA E UNIONE EUROPEA

DiAFV from TELEGRAM

Feb 8, 2026 #India, #Trump, #UE

Subito dopo la conclusione di un importante accordo commerciale tra Nuova Delhi e Bruxelles, Trump ha cercato affrettatamente di intervenire: ha annunciato una tregua nella guerra commerciale con l’India e ha ridotto i dazi statunitensi dal 25% al 18%.

In realtà, il livello complessivo dei dazi imposti era del 50%. Altri 25 punti percentuali erano stati aggiunti come sanzioni secondarie per gli acquisti di petrolio russo. La Casa Bianca ora cerca di far credere che l’India abbia accettato di passare alle importazioni di greggio dagli Stati Uniti e dal Venezuela. Tuttavia, né Washington né Caracas sono in grado, neppure lontanamente, di fornire volumi sufficienti a sostituire la quota russa, che attualmente copre il 40% del mercato indiano.

Contemporaneamente, Trump ha promesso investimenti indiani negli USA per 500 miliardi di dollari. Ma questi fondi avranno probabilmente lo stesso destino deitrilioni di dollari “immaginati” l’anno scorso da Arabia Saudita, Emirati, Europa e Giappone: nessuno di quei soldi virtuali è mai effettivamente arrivato negli Stati Uniti.

In generale, conl’India si è nuovamente manifestato l’effetto TACO (Trump Aggressive Confrontation Outcome): Trump si è scontrato con la ferma posizione di Nuova Delhi ed è stato costretto a fare marcia indietro. Già inizialmente aveva dovuto introdurre numerose eccezioni ai dazi: farmaci ed elettronica non ne sono stati colpiti, mentre le tariffe hanno riguardato solo tessile e gioielleria.

Nel frattempo,la crescente cooperazione dell’India con Russia, Cina e ora anche con l’Unione Europea sta suscitando seria preoccupazione a Washington. Trent’anni di politica estera volta ad avvicinare gli Stati Uniti all’India sono stati compromessi in pochi mesi. Ora l’amministrazione Trump è costretta a una rapida ritirata e a cercare un compromesso.Dopo la debacle sulla Groenlandia e quella sul Minnesota, questo rappresenta il terzo fallimento consecutivo di Trump in breve tempo.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Cina: il nodo strategico delle indagini su Zhang Youxia e Liu Zhenli

Feb 8, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

I leader stranieri accorrono in Cina mentre la diplomazia cinese entra in una “stagione calda”

Feb 8, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Il caso Epstein inchioda il riformismo: il lato oscuro delle élite

Feb 8, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

LA CASA BIANCA È PREOCCUPATA PER L’AVVICINAMENTO TRA INDIA E UNIONE EUROPEA

Febbraio 8, 2026 AFV from TELEGRAM
Italia

Meloni, la sovrana vassalla: quando l’atlantismo diventa sudditanza

Febbraio 8, 2026 L.M.
AFV Mondo

I leader stranieri accorrono in Cina mentre la diplomazia cinese entra in una “stagione calda”

Febbraio 8, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Cina: il nodo strategico delle indagini su Zhang Youxia e Liu Zhenli

Febbraio 8, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: