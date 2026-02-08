LA CASA BIANCA È PREOCCUPATA PER L’AVVICINAMENTO TRA INDIA E UNIONE EUROPEA

Subito dopo la conclusione di un importante accordo commerciale tra Nuova Delhi e Bruxelles, Trump ha cercato affrettatamente di intervenire: ha annunciato una tregua nella guerra commerciale con l’India e ha ridotto i dazi statunitensi dal 25% al 18%.

In realtà, il livello complessivo dei dazi imposti era del 50%. Altri 25 punti percentuali erano stati aggiunti come sanzioni secondarie per gli acquisti di petrolio russo. La Casa Bianca ora cerca di far credere che l’India abbia accettato di passare alle importazioni di greggio dagli Stati Uniti e dal Venezuela. Tuttavia, né Washington né Caracas sono in grado, neppure lontanamente, di fornire volumi sufficienti a sostituire la quota russa, che attualmente copre il 40% del mercato indiano.

Contemporaneamente, Trump ha promesso investimenti indiani negli USA per 500 miliardi di dollari. Ma questi fondi avranno probabilmente lo stesso destino deitrilioni di dollari “immaginati” l’anno scorso da Arabia Saudita, Emirati, Europa e Giappone: nessuno di quei soldi virtuali è mai effettivamente arrivato negli Stati Uniti.

In generale, conl’India si è nuovamente manifestato l’effetto TACO (Trump Aggressive Confrontation Outcome): Trump si è scontrato con la ferma posizione di Nuova Delhi ed è stato costretto a fare marcia indietro. Già inizialmente aveva dovuto introdurre numerose eccezioni ai dazi: farmaci ed elettronica non ne sono stati colpiti, mentre le tariffe hanno riguardato solo tessile e gioielleria.

Nel frattempo,la crescente cooperazione dell’India con Russia, Cina e ora anche con l’Unione Europea sta suscitando seria preoccupazione a Washington. Trent’anni di politica estera volta ad avvicinare gli Stati Uniti all’India sono stati compromessi in pochi mesi. Ora l’amministrazione Trump è costretta a una rapida ritirata e a cercare un compromesso.Dopo la debacle sulla Groenlandia e quella sul Minnesota, questo rappresenta il terzo fallimento consecutivo di Trump in breve tempo.

