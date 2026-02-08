Meloni, la sovrana vassalla: quando l’atlantismo diventa sudditanza

Sira Beker

La vicinanza di Meloni a Trump, venduta come forza, si rivela sudditanza. Tra attacchi USA, riforme autoritarie e un’opposizione smarrita, l’Italia appare vassalla di un impero in declino e prigioniera di un potere sempre più verticale.

Tra vassallaggio e ambizioni: il paradosso Meloni

Quando Giorgia Meloni ha iniziato a frequentare i corridoi che contano — quelli della finanza globale, delle cancellerie atlantiche, dei salotti economici che decidono più di molti Parlamenti — la sua immagine è stata rivestita di una patina di “realismo”. La leader post-missina, raccontavano editorialisti compiaciuti, sarebbe diventata la chiave di volta tra Washington e un’Europa spaesata, una mediatrice capace di domare gli eccessi dell’America trumpiana senza romperne l’alleanza.

Il mito ha funzionato per mesi. Anche nei palazzi dell’Unione europea, dove la sua elezione era stata accolta con diffidenza, Meloni è stata progressivamente sdoganata come “interlocutrice affidabile”. Non più l’erede di una tradizione politica ingombrante, ma una statista pragmatica, utile a contenere le tensioni transatlantiche. Una narrazione comoda, perché rassicurante: l’Italia non sarebbe più un’anomalia, bensì un ponte.

Oggi, quel ponte appare sempre più come una passerella instabile. La vicinanza alla Casa Bianca, lungi dall’essere una risorsa, si sta rivelando una trappola politica. Il rapporto con Donald Trump — reale o simbolico che sia — non restituisce forza, ma espone una debolezza strutturale: l’assenza di un’autonomia negoziale. Meloni non è un soggetto capace di influenzare l’alleato americano; ne subisce piuttosto le scelte e, spesso, gli umori.

Non è un dettaglio che la premier abbia scelto, nelle ultime settimane, una strategia di basso profilo, rinunciando perfino alla vetrina di Davos. Una ritirata silenziosa, che somiglia più a un arretramento che a una mossa tattica. E proprio in quel vuoto si sono inseriti nuovi segnali di disprezzo: attacchi ai militari italiani, provocazioni simboliche, esternazioni volgari di esponenti dell’ultradestra statunitense. Ogni volta, la risposta di Roma è apparsa tardiva, quasi imbarazzata.

Il boomerang dell’“atlantismo docile”

La verità, sempre più difficile da mascherare, è che l’Italia si muove in una condizione di subalternità. Non un’alleanza tra pari, ma un rapporto asimmetrico, dove il nostro paese recita il ruolo del vassallo zelante. L’immagine che emerge non è quella di una nazione strategica, ma di un comprimario che si illude di essere protagonista.

Questa subalternità ha un costo interno altissimo. L’assenza di una politica estera autonoma si riflette in un impoverimento del dibattito pubblico e in una paralisi dell’opposizione. Il campo progressista appare frantumato, incapace di offrire una lettura alternativa della crisi. Nel frattempo, una parte dell’elettorato disilluso si rifugia in battaglie simboliche, come il referendum sulla giustizia, trasformato in una clava contro un nemico indefinito: i “ceti medi progressisti”, accusati di ogni male possibile.

Qui si consuma un paradosso: una consultazione nata per riformare un settore delicato dello Stato diventa il collante tra vecchia destra berlusconiana, ultraliberismo punitivo e rabbia sociale senza direzione. Non è una rivoluzione, ma un regolamento di conti travestito da riscatto.

Autoritarismo in regime di vassallaggio

La crisi di prestigio degli Stati Uniti, visibile persino in settori tradizionalmente liberal, e la deriva sempre più autoritaria di Trump gettano una luce impietosa anche sulla premier italiana. La sua retorica di forza nasconde un’ambizione simile: concentrare il potere, indebolire i contrappesi, presentare la democrazia come un ostacolo all’efficienza.

La riforma della giustizia, in questo quadro, non è un episodio isolato, ma parte di una tendenza più ampia: destrutturare i meccanismi di garanzia per renderli funzionali a un esecutivo sempre più verticale. È un progetto che riecheggia modelli già visti oltreoceano, dove l’idea di legge si piega alla volontà del leader.

Per la sinistra, la sfida è evitare di restare intrappolata in conflitti di superficie. Il bersaglio non sono le ombre ideologiche agitate dalla propaganda, ma i veri centri di potere: coloro che traggono vantaggio da un’Italia ridotta a periferia dell’impero, docile e ricattabile. Senza questo spostamento di sguardo, ogni indignazione resterà sterile.

Meloni, oggi, non appare come la mediatrice tra mondi in tensione, ma come il simbolo di una sovranità dimezzata. Una leader che promette forza e consegna dipendenza. E che, nel tentativo di mostrarsi indispensabile, finisce per rendere il paese sempre più irrilevante