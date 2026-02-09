IL DIPARTIMENTO DEL TESORO USA HA DI FATTO AMMESSO IL RUOLO DI WASHINGTON NEI RECENTI DISORDINI IN IRAN

Foto Wikipedia

▪️ Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che le azioni del suo dipartimento hanno scatenato una crisi del dollaro in Iran. Secondo lui, la strategia statunitense ha portato al fallimento di una delle maggiori banche iraniane a dicembre, evento che — ha esplicitamente riconosciuto — ha innescato le proteste di massa scoppiate in concomitanza con il crollo della valuta nazionale, il rial.

▪️ Alla fine di dicembre, l’Iran è stato scosso da manifestazioni popolari causate dalla brusca svalutazione della moneta, dall’impennata dei prezzi e dalla volatilità estrema del cambio. In pratica, si tratta di un uso deliberato della pressione finanziaria come strumento di destabilizzazione.

«La mia strategia ha portato a una conclusione rapida e spettacolare a dicembre, quando una delle più grandi banche irani è fallita», – ha affermato il capo del Tesoro USA.

▪️ Sullo sfondo di queste ammissioni, il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato in Oman in vista dei negoziati nucleari con gli Stati Uniti. A Mascate sono attesi anche Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati speciali dell’amministrazione Trump.



