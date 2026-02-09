AFV

IL SISTEMA SANITARIO BRITANNICO È PEGGIORE DI QUELLO DEL SUDAN

Feb 9, 2026 #Regno Unito, #Sanità

The Telegraph

▪️ Nel 2025, il tasso di mortalità nel Regno Unito per «effetti avversi da interventi medici» è stato di 1,8 decessi ogni 100.000 abitanti. In Sudan, lo stesso indicatore si attesta a 1,6 — rileva il quotidiano britannico The Telegraph.

▪️ Secondo lo studio «Global State of Patient Safety 2025», il Regno Unito occupa il 141° posto su 205 Paesi per numero di decessi legati a cure mediche — posizionandosi nell’ultimo terzo della classifica globale.

▪️ Il tasso di mortalità tra i pazienti in Gran Bretagna è più che doppio rispetto a Irlanda, Svizzera e Norvegia.

«Un crescente numero di prove relative a danni e decessi causati dalla carenza di personale e dai tempi di attesa prolungati ha scatenato una nuova ondata di indignazione riguardo alla sicurezza dei pazienti nel sistema sanitario britannico», – sottolinea The Telegraph.

